Хаоса с наследством больше не будет: в Башкирии уточняют правила отмены дарения жилья

Власти Башкирии предлагают ограничить шестью месяцами срок, в течение которого можно отменить дарение жилья после смерти одаряемого. Новый закон должен убрать спорные моменты с наследниками

Госсобрание Башкирии планирует внести в Госдуму поправки в Гражданский кодекс, которые установят шестимесячный срок для отмены дарения жилья в случае смерти одаряемого. Решение депутаты намерены принять 30 октября.

Суть проблемы

Сегодня даритель может вернуть подаренную квартиру в одностороннем порядке, если одаряемый умер раньше него и в договоре прописан такой пункт. Но закон не определяет, сколько времени есть у дарителя на возврат имущества. Из-за этого возникают правовые коллизии: наследники считают квартиру своей, продают или закладывают ее, не зная о праве первоначального владельца вернуть недвижимость.

Что предлагают депутаты

Законопроект меняет статью 578 Гражданского кодекса. Депутаты хотят установить срок отмены дарения, равный сроку принятия наследства — шесть месяцев. Спикер Госсобрания Константин Толкачев объясняет: если установить предельный срок, наследники будут точно знать, вернет ли даритель недвижимость или она окончательно перейдет в наследственную массу.

Зачем это нужно

Поправки предотвратят судебные споры и устранят затяжную правовую неопределенность. Если даритель долго не оформляет возврат квартиры, наследники могут распорядиться ею, не подозревая о правах первоначального владельца. Четкий срок защитит интересы обеих сторон.

Предыстория инициативы

В июле Совет законодателей России поддержал концепцию законопроекта, но рекомендовал доработать инициативу. Законодатели признали установление сроков для отмены дарения оправданным. Одно из предложений Башкирии — проводить отмену дарения через нотариусов — в Совете сочли избыточным.

Это вторая инициатива Башкирии по договорам дарения за последний год. Ранее по предложению республики Госдума ввела обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости — закон вступил в силу 13 января 2025 года. Летом приняли еще одну башкирскую инициативу: вдвое снизили стоимость нотариальных услуг при дарении жилья между близкими родственниками.

Обязательное нотариальное удостоверение ввели для защиты граждан от мошенников. По данным исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», в 2024 году 35 процентов приговоров за мошенничество с недвижимостью касались договоров дарения. Чаще всего жертвами становились пожилые люди. За последние пять лет число таких преступлений выросло вдвое.