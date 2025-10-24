0
10 часов
Новости

Хаоса с наследством больше не будет: в Башкирии уточняют правила отмены дарения жилья

Власти Башкирии предлагают ограничить шестью месяцами срок, в течение которого можно отменить дарение жилья после смерти одаряемого. Новый закон должен убрать спорные моменты с наследниками
ключи от квартиры лежат на деньгах
©Ньюс-Баш

Госсобрание Башкирии планирует внести в Госдуму поправки в Гражданский кодекс, которые установят шестимесячный срок для отмены дарения жилья в случае смерти одаряемого. Решение депутаты намерены принять 30 октября.

Содержание
  1. Суть проблемы
  2. Что предлагают депутаты
  3. Зачем это нужно
  4. Предыстория инициативы

Суть проблемы

Сегодня даритель может вернуть подаренную квартиру в одностороннем порядке, если одаряемый умер раньше него и в договоре прописан такой пункт. Но закон не определяет, сколько времени есть у дарителя на возврат имущества. Из-за этого возникают правовые коллизии: наследники считают квартиру своей, продают или закладывают ее, не зная о праве первоначального владельца вернуть недвижимость.

Что предлагают депутаты

Законопроект меняет статью 578 Гражданского кодекса. Депутаты хотят установить срок отмены дарения, равный сроку принятия наследства — шесть месяцев. Спикер Госсобрания Константин Толкачев объясняет: если установить предельный срок, наследники будут точно знать, вернет ли даритель недвижимость или она окончательно перейдет в наследственную массу.

Зачем это нужно

Поправки предотвратят судебные споры и устранят затяжную правовую неопределенность. Если даритель долго не оформляет возврат квартиры, наследники могут распорядиться ею, не подозревая о правах первоначального владельца. Четкий срок защитит интересы обеих сторон.

Предыстория инициативы

В июле Совет законодателей России поддержал концепцию законопроекта, но рекомендовал доработать инициативу. Законодатели признали установление сроков для отмены дарения оправданным. Одно из предложений Башкирии — проводить отмену дарения через нотариусов — в Совете сочли избыточным.

Это вторая инициатива Башкирии по договорам дарения за последний год. Ранее по предложению республики Госдума ввела обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости — закон вступил в силу 13 января 2025 года. Летом приняли еще одну башкирскую инициативу: вдвое снизили стоимость нотариальных услуг при дарении жилья между близкими родственниками.

Обязательное нотариальное удостоверение ввели для защиты граждан от мошенников. По данным исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», в 2024 году 35 процентов приговоров за мошенничество с недвижимостью касались договоров дарения. Чаще всего жертвами становились пожилые люди. За последние пять лет число таких преступлений выросло вдвое.

