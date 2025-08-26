Хабирову пожаловались на почтовый хаос в столице Башкирии

Жители уфимской Новиковки полтора месяца сидят без газет и журналов. Почта закрылась, а на новом месте подписки не выдают.

Жители микрорайона Новиковка в Уфе уже полтора месяца не могут получить газеты и журналы, на которые оформили подписку. Причина — почтовое отделение №450080 на улице Сагита Агиша, 24, закрылось из-за нехватки сотрудников. Об этом под постом Главы республики Радия Хабирова в соцсетях сообщила местная жительница.

Теперь жителям Новиковки нужно обращаться в отделение на Бакалинской, 19. Однако, по словам уфимцев, там оплаченные издания не выдают и не могут объяснить, где они находятся. Чтобы попасть в это отделение, администрация Советского района советует записываться заранее. Оно работает с 9:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 18:00 в выходные.

В районной администрации сообщили, что руководство «Почты России» ищет новых сотрудников через центр занятости, чтобы возобновить работу отделения. Конкретных сроков не назвали. В соцсетях, где жители обсуждают проблему, одна из подписчиц посоветовала не ждать и писать заявление на возврат денег за подписку.

Проблема с почтой в Новиковке — не единственная в Башкирии. Сотрудники увольняются из-за тяжелых условий и низкой зарплаты, что напрямую сказывается на жителях.

В Чишмах из-за массового увольнения почтальонов люди стоят в очередях по 2-3 часа.

В Стерлитамаке сотрудники сообщали о планах устроить забастовку из-за 12-часовых смен без обеда и зарплаты на уровне МРОТ.

По данным портала Dreamjob, оператор почтовой связи в регионе получает 25–40 тысяч рублей в месяц при высокой нагрузке и ненормированном графике. Из-за кадрового дефицита люди не могут вовремя получить письма, посылки и оплаченные издания.