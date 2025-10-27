«Пусть обижаются»: Хабиров жестко раскритиковал один из городов Башкирии, перебив чиновницу

Глава Башкирии Хабиров снова раскритиковал Туймазы за хаос и грязь во дворах, сравнил с Октябрьским и потребовал срочного разбора полётов от министра ЖКХ.

Глава Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал содержание территории Туймазов. Замечания прозвучали 27 октября на оперативном совещании правительства республики после рабочего визита руководителя региона в город.

«Мне не понравилось, как содержится город», — заявил Хабиров на встрече с правительством.

Глава республики сравнил Туймазы с соседним Октябрьским, куда он отправился сразу после. Там, по его словам, ситуация с уборкой и благоустройством оказалась значительно лучше.

Хабиров поручил министру жилищно-коммунального хозяйства Ирине Головановой срочно выехать в Туймазы. Ей предстоит разобраться в причинах низкого качества уборки города. На следующей неделе министр должна представить доклад о результатах проверки.

«Обижаются пусть на меня туймазинцы или нет, но я потом поехал в Октябрьский — там другая ситуация. Значит, все это можно делать. Вопрос работы управленческой команды», — подчеркнул руководитель Башкирии.

Это не первая критика в адрес городских властей Туймазов. В апреле 2025 года Хабиров уже выражал недовольство состоянием города, демонстрируя на совещании фотографии неубранных улиц. Тогда он пригрозил главе Туймазинского района Булату Мусину «очень эмоционально переговорить» со всей командой, если ситуация не изменится.

Руководитель региона называл неубранный смет на дорогах «позапрошлогодним» и отмечал, что Туймазы — «не самый бедный город», чтобы экономить на уборке территории. После той критики в мае чиновники отчитались об устранении большинства замечаний, однако, как показала октябрьская поездка, проблемы вернулись.