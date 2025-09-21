0
7 часов
Хабиров против чертей, заводы под атакой и похороны авторитета: итоги прошедшей недели в Башкирии

Неделя в Башкирии выдалась горячей. Глава республики отбивает госкомпанию от рейдеров, бизнес готовится к сокращениям, а над Салаватом сбили очередной БПЛА.
Радий Хабиров
©Радий Хабиров / Telegram

Неделя в Башкирии выдалась напряжённой, если не сказать нервной. Пока одни прощались с криминальным прошлым, другие отбивались от рейдеров и беспилотников. Подводим итоги минувших дней, если вы вдруг всё пропустили.

На федеральном уровне обсуждают грядущую волну увольнений. По данным свежих соцопросов, каждая десятая российская компания этой осенью планирует оптимизировать штат. Проще говоря, попрощаться с частью своих сотрудников.

Главной драмой недели стала история вокруг «Башкиравтодора». По словам Радия Хабирова, как только компания вылезла из долговой ямы и начала получать прибыль, её тут же попытались «отжать». Глава республики высказался предельно ясно: предприятие не достанется «никаким чертям».

Небо над республикой снова стало неспокойным. В этот раз беспилотник атаковал промзону в Салавате. Радий Хабиров заверил, что обошлось без пострадавших. Это уже не первый инцидент — всего неделей ранее дрон упал на территории одного из уфимских предприятий.

Немного криминальной хроники из прошлого. В Уфе простились с авторитетом Дамиром Уфимским, скончавшимся неделей ранее. Однако общественный интерес вызвали не столько сами похороны, сколько любопытные надписи на траурных венках.

