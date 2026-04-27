Хабиров признал демографические проблемы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о сложной демографической ситуации в республике и анонсировал проведение стратегической сессии по данной теме.
Демографический вопрос обострился в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров открыто признал: рождаемость в регионе остаётся на неудовлетворительном уровне. На 28 и 29 апреля намечена двухдневная стратегическая сессия по этой теме, и руководитель региона пригласил к участию всех желающих.

«У нас не так всё хорошо, коллеги, с демографией. Это главный вызов для нашей страны», — заявил Хабиров.

Руководитель региона подчеркнул противоречие: Башкирия исторически славится традицией многодетности и входит в число лидеров Приволжского федерального округа по числу многодетных семей. Однако по совокупным демографическим показателям республика держится лишь в середине рейтинга среди российских регионов.

К началу 2025 года в Башкирии жили 4 046 094 человека — за год регион потерял более 9 тысяч жителей. При этом республика остаётся в топ-10 самых населённых субъектов страны.

Всего за год численность жителей республики упала примерно на 18–19 тысяч человек. Сильнее всего пострадало село: в 2023 году деревни и сёла лишились 15,3 тысячи жителей.

По данным Росстата, в декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в России достиг 1,374. Это ниже показателя 2024 года, когда коэффициент находился на уровне 1,4.

Ещё в марте 2026 года в Москве прошёл экспертный круглый стол «Демография России 2026: вызовы и будущие стратегии». Его участники констатировали: рождаемость в стране продолжает падать — несмотря на государственную поддержку многодетных семей.

Похожие записи
0
27.04.2026
Культура

Глава Башкирии предложил заменить памятник Салавату Юлаеву новым из бронзы

памятник салавату юлаеву в реставрационном цехе
Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с двумя альтернативными предложениями по судьбе аварийного памятника национальному герою республики — реставрацией или полной заменой на бронзовую копию.
0
27.04.2026
Культура

Глава Башкирии ужаснулся состоянию главного символа Уфы при осмотре

памятник салавату юлаеву в уфе
Глава Башкортостана Радий Хабиров 26 апреля лично посетил ангар, где ведётся реставрация памятника Салавату Юлаеву, и назвал состояние скульптуры катастрофическим.
0
27.04.2026
Новости

В Башкирии главам районов указали на грязные дороги и мусор

рабочие наводят чистоту на улицах города
Глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе потребовал от руководителей муниципалитетов навести порядок на улицах — особый акцент сделал на вывозе дорожного смета и ликвидации стихийного мусора.
0
22.04.2026
Новости

Республиканский субботник в Башкирии пройдёт 25 апреля

люди на уборке мусора
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании 21 апреля объявил о проведении республиканского субботника — он состоится 25 апреля. Приоритеты: вывоз дорожного смёта, уборка прошлогодней листвы и порядок возле мусорных площадок.
0
21.04.2026
Спорт

«Собраться и идти дальше»: Глава Башкирии оценил выступление «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ 2025/2026

Радий Хабиров в форме салавата юлаева
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поблагодарил игроков, тренеров и руководство «Салавата Юлаева» по итогам завершённого хоккейного сезона.
0
14.04.2026
Происшествия

Глава Башкирии поручил отправить гуманитарную помощь в Дагестан

люди по колено в воде
Глава Башкирии Радий Хабиров 14 апреля поручил организовать отправку гуманитарной помощи в Дагестан и Чечню, пострадавшие от масштабных паводков. В первую очередь — питьевая вода.
0
14.04.2026
Происшествия

Подключили Склиф, но не спасли: Глава Башкирии поделился подробностями гибели брата

братья Хабировы
Радий Хабиров на оперативном совещании рассказал об обстоятельствах гибели брата Ришата. 68-летний житель Салавата получил тяжелейшие травмы в ДТП, несколько дней находился на лечении в РКБ при участии
0
13.04.2026
Новости

Держался в тени Радия: что известно о погибшем брате Главы Башкирии Ришате Хабирове

братья Хабировы
Ришат Хабиров — средний из трёх братьев в семье, 28 лет проработал в системе госрегистрации. Публичности избегал, несмотря на влиятельного родственника.
