Хабиров признал демографические проблемы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о сложной демографической ситуации в республике и анонсировал проведение стратегической сессии по данной теме.

Демографический вопрос обострился в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров открыто признал: рождаемость в регионе остаётся на неудовлетворительном уровне. На 28 и 29 апреля намечена двухдневная стратегическая сессия по этой теме, и руководитель региона пригласил к участию всех желающих.

«У нас не так всё хорошо, коллеги, с демографией. Это главный вызов для нашей страны», — заявил Хабиров.

Руководитель региона подчеркнул противоречие: Башкирия исторически славится традицией многодетности и входит в число лидеров Приволжского федерального округа по числу многодетных семей. Однако по совокупным демографическим показателям республика держится лишь в середине рейтинга среди российских регионов.

К началу 2025 года в Башкирии жили 4 046 094 человека — за год регион потерял более 9 тысяч жителей. При этом республика остаётся в топ-10 самых населённых субъектов страны.

Всего за год численность жителей республики упала примерно на 18–19 тысяч человек. Сильнее всего пострадало село: в 2023 году деревни и сёла лишились 15,3 тысячи жителей.

По данным Росстата, в декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в России достиг 1,374. Это ниже показателя 2024 года, когда коэффициент находился на уровне 1,4.

Ещё в марте 2026 года в Москве прошёл экспертный круглый стол «Демография России 2026: вызовы и будущие стратегии». Его участники констатировали: рождаемость в стране продолжает падать — несмотря на государственную поддержку многодетных семей.