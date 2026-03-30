Хабиров поздравил с днём рождения арестованного министра культуры Башкирии

Глава Башкирии публично поздравил с 52-летием Амину Шафикову, которая уже более месяца находится под стражей по делу о хищениях и взяточничестве в сфере государственных закупок.

На оперативном совещании правительства Башкирии 24 марта глава республики Радий Хабиров поздравил с прошедшим днём рождения министра культуры Амину Шафикову. Чиновнице исполнилось 52 года. Сама она на совещании не присутствовала — с февраля Шафикова находится под стражей в московском СИЗО.

«Очень сильно благодарим за то, что она сделала для развития культуры нашей республики», — заявил Хабиров, обращаясь к коллегам.

Шафикова возглавляет республиканский Минкульт с 2012 года. Силовики задержали её утром 18 февраля 2026 года в Уфе. и в тот же день этапировали в Москву. 19 февраля Басманный районный суд на закрытом заседании избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля 2026 года. Шафиковой предъявлены обвинения в присвоении или растрате, совершённой организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), и в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

24 февраля на оперативном совещании правительства Хабиров назвал Шафикову «очень порядочным человеком и очень эффективным министром», добавив, что 14 лет её работы стали «периодом расцвета культуры» в республике. Глава региона назвал ситуацию «тяжёлой и непонятной для него» и заявил, что не понимает, зачем применять столь строгую меру пресечения в отношении женщины с несовершеннолетним ребёнком.

23 марта Шафикова и её адвокат подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Защита добивается замены меры пресечения на домашний арест. Обязанности министра культуры временно исполняет экс-глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

Уголовное дело затронуло нескольких руководителей подведомственных Минкульту учреждений. В мае 2025 года задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина, в августе — предпринимательницу Гульнару Юрину, а в январе 2026 года фигурантами дела стали директор Государственного симфонического оркестра Артур Назиуллин и глава Башкирской государственной филармонии Алмаз Саетов. По версии следствия, подведомственные учреждения оплачивали услуги Юриной по завышенным ценам, минуя конкурсные процедуры.