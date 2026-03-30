Хабиров поздравил с днём рождения арестованного министра культуры Башкирии

Глава Башкирии публично поздравил с 52-летием Амину Шафикову, которая уже более месяца находится под стражей по делу о хищениях и взяточничестве в сфере государственных закупок.
На оперативном совещании правительства Башкирии 24 марта глава республики Радий Хабиров поздравил с прошедшим днём рождения министра культуры Амину Шафикову. Чиновнице исполнилось 52 года. Сама она на совещании не присутствовала — с февраля Шафикова находится под стражей в московском СИЗО.

«Очень сильно благодарим за то, что она сделала для развития культуры нашей республики», — заявил Хабиров, обращаясь к коллегам.

Шафикова возглавляет республиканский Минкульт с 2012 года. Силовики задержали её утром 18 февраля 2026 года в Уфе. и в тот же день этапировали в Москву. 19 февраля Басманный районный суд на закрытом заседании избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля 2026 года. Шафиковой предъявлены обвинения в присвоении или растрате, совершённой организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), и в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

24 февраля на оперативном совещании правительства Хабиров назвал Шафикову «очень порядочным человеком и очень эффективным министром», добавив, что 14 лет её работы стали «периодом расцвета культуры» в республике. Глава региона назвал ситуацию «тяжёлой и непонятной для него» и заявил, что не понимает, зачем применять столь строгую меру пресечения в отношении женщины с несовершеннолетним ребёнком.

23 марта Шафикова и её адвокат подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Защита добивается замены меры пресечения на домашний арест. Обязанности министра культуры временно исполняет экс-глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

Уголовное дело затронуло нескольких руководителей подведомственных Минкульту учреждений. В мае 2025 года задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина, в августе — предпринимательницу Гульнару Юрину, а в январе 2026 года фигурантами дела стали директор Государственного симфонического оркестра Артур Назиуллин и глава Башкирской государственной филармонии Алмаз Саетов. По версии следствия, подведомственные учреждения оплачивали услуги Юриной по завышенным ценам, минуя конкурсные процедуры.

Похожие записи
0
30.03.2026
Новости

В Башкирии выявили более 7 тысяч дорожных дефектов: Хабиров потребовал ускорить ремонт

ямочный ремонт дороги
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поручил нарастить темпы ямочного ремонта. Поводом стал доклад министра транспорта о состоянии дорожного полотна.
0
23.03.2026
Дороги и транспорт

«Срочно и оперативно»: глава Башкирии потребовал завершить ямочный ремонт до начала лета

ямочный ремонт дороги
Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова доложила о ходе ямочного ремонта — пока устранили лишь пятую часть выявленных дефектов. Радий Хабиров потребовал ускориться.
0
23.03.2026
Новости

Хабиров: механизм отражения атак БПЛА в Башкирии полностью отлажен

Радий Хабиров
Глава республики назвал противодействие беспилотникам «рабочей рутиной» и отметил слаженную работу сил Минобороны и служб безопасности предприятий.
0
12.03.2026
Культура

Бывший глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов стал и. о. министра культуры Башкирии

Фанур Шайхисламов
Фанур Шайхисламов занял должность исполняющего обязанности министра культуры Башкортостана. Ранее он руководил Татышлинским районом. Кадровое решение приняли на фоне уголовного дела против экс-главы ведомства Амины Шафиковой.
0
10.03.2026
Новости

«Дороги вскроются»: Хабиров потребовал от чиновников быть готовыми к ямочному ремонту

рабочие чинят дорожное покрытие
Глава Башкирии распорядился начать ямочный ремонт при первых плюсовых температурах — особую тревогу вызывает состояние главной магистрали Уфы.
0
05.03.2026
Образование

Завучам в Башкирии назначили новые надбавки за работу с трудными подростками

кошелек с пятитысячными купюрами
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о ежемесячной доплате 30 тысяч рублей заместителям директоров школ по воспитательной работе. Выплаты за работу с трудными подростками начисляются с 1 марта 2026 года.
0
02.03.2026
Дороги и транспорт

«Влупили денег, а свет не горит»: глава Башкирии потребовал срочно починить освещение трассы Уфа — Стерлитамак

трасса ночью с освещением
Глава Башкирии потребовал за две недели решить вопрос с неработающим освещением на федеральной трассе Р-240.
