Хабиров поручил проверить школы Башкирии на факты буллинга после ЧП в Уфе

Глава Башкирии провел экстренное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних на фоне резонансного ЧП в уфимской гимназии №16. Девятиклассник устроил стрельбу из пневматики, ранив учителя истории и взорвав петарду.

3 февраля Радий Хабиров собрал руководителей министерств, муниципалитетов, силовиков и надзорных органов в режиме видеоконференции. Главная тема — безопасность в образовательных учреждениях после того, как девятиклассник принес в гимназию №16 пневматический автомат и выстрелил в учителя и трех одноклассников.

Хабиров заявил жестко: если подтвердится, что за нападением стоит травля со стороны сверстников, руководство школы полетит с должностей.

«Если следствие докажет буллинг, мы выметаем всю администрацию школы», — прозвучало из кабинета главы региона.

Глава республики подчеркнул, что практика замалчивания конфликтов и издевательств должна закончиться — иначе отвечать будут директора и завучи.

Что предшествовало: охрана прозевала нож, учитель стал мишенью

По версии следствия, 56-летний преподаватель истории был целенаправленной мишенью подростка. В соцсетях Владимир (имя изменено) неоднократно писал о конфликте с этим педагогом и копил агрессию после перевода в новую школу в начале шестого класса, влиться в коллектив он так и не смог. Учитель получил ранение, но позже заявил, что чувствует себя нормально.

Сам подросток принес в гимназию кухонный нож и страйкбольный автомат — металлодетектор сработал, но охранники из частной компании отмахнулись, решив, что пищат ключи или монеты. Досмотр не провели. Нападение случилось во время учебной пожарной тревоги, запланированной на этот день во всех школах города, — школьник воспользовался моментом. Его задержали бойцы Росгвардии через 22 минуты после сигнала с пульта охраны.

Ревизия травли и новые алгоритмы для педагогов

Хабиров дал серию поручений: провести ревизию во всех школах на предмет буллинга, усилить работу психологических служб и внедрить четкие обязательные алгоритмы действий для учителей и администрации на случай ЧП. Следственный комитет возбудил два уголовных дела — в отношении школьника и по статье о халатности против должностных лиц гимназии.

Буллинг в Башкирии — не первый случай

Гимназия №16 — не единственная точка кипения. В ноябре 2025 года прокуратура республики начала проверку в уфимской школе №27 после видео, на котором дети избивают третьеклассника во дворе школы. Мама пострадавшего заявляла, что ребенка травили с сентября, а на собрании учитель подтверждал факты нападений, но ситуация не менялась.

В январе 2026-го глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы на буллинг 14-летнего подростка в школе Кумертау — группа учащихся избила мальчика на улице. Руководство школы проигнорировало жалобы родителей.

По данным детского омбудсмена Башкирии Ольги Панчихиной, за 2025 год на горячую линию «АнтиТравля» поступило 225 жалоб от детей на конфликты с одноклассниками — всего аппарат обработал более 1700 обращений, связанных с нарушением прав несовершеннолетних.