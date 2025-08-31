0
Новости

Хабиров получил железный позывной от бойцов СВО из Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров теперь Тимер. Такой позывной ему дали военные. Он говорит, что это прозвище символизирует его несгибаемый характер.
радий хабиров
©Радий Хабиров - Telegram

Радий Хабиров теперь откликается на позывной «Тимер». О новом армейском имени, полученном от бойцов в зоне СВО, руководитель Башкирии рассказал у себя в соцсетях, сопроводив новость философскими размышлениями.

Выбор имени не случаен. «Тимер» — так зовут младшего сына главы региона, а в переводе с башкирского слово означает «железный». Руководитель республики увидел в этом отражение своих принципов. Он подчеркнул, что всю жизнь старался сохранять стойкость и не поддаваться внешнему давлению.

Хабиров пообещал, что останется «Тимером до конца жизни». Было отмечено, что железо — материал не только про жёсткость. Это про силу, которая не допускает лишних изгибов, и именно таким путём он намерен следовать и дальше.

Наличие позывного — это не просто дань традициям. В военных реалиях это ключевой элемент безопасности. Вражеская радиоразведка постоянно слушает переговоры, пытаясь вычислить командиров.

Услышав фамилию и звание, противник может идентифицировать личность, воинскую часть и использовать данные для атак или шантажа. Полевое имя скрывает эту информацию. Невозможно понять, отдал приказ генерал или рядовой, это ломает врагу все карты.

К тому же в бою каждая секунда на вес золота. Короткие и хлёсткие «Тимер» или «Туман» произносятся и воспринимаются в разы быстрее, чем громоздкое «старший лейтенант такой-то». Это упрощает управление и повышает эффективность.

