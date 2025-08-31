Глава Башкортостана Радий Хабиров теперь Тимер. Такой позывной ему дали военные. Он говорит, что это прозвище символизирует его несгибаемый характер.

Радий Хабиров теперь откликается на позывной «Тимер». О новом армейском имени, полученном от бойцов в зоне СВО, руководитель Башкирии рассказал у себя в соцсетях, сопроводив новость философскими размышлениями.

Выбор имени не случаен. «Тимер» — так зовут младшего сына главы региона, а в переводе с башкирского слово означает «железный». Руководитель республики увидел в этом отражение своих принципов. Он подчеркнул, что всю жизнь старался сохранять стойкость и не поддаваться внешнему давлению.

Хабиров пообещал, что останется «Тимером до конца жизни». Было отмечено, что железо — материал не только про жёсткость. Это про силу, которая не допускает лишних изгибов, и именно таким путём он намерен следовать и дальше.

Наличие позывного — это не просто дань традициям. В военных реалиях это ключевой элемент безопасности. Вражеская радиоразведка постоянно слушает переговоры, пытаясь вычислить командиров.

Услышав фамилию и звание, противник может идентифицировать личность, воинскую часть и использовать данные для атак или шантажа. Полевое имя скрывает эту информацию. Невозможно понять, отдал приказ генерал или рядовой, это ломает врагу все карты.

К тому же в бою каждая секунда на вес золота. Короткие и хлёсткие «Тимер» или «Туман» произносятся и воспринимаются в разы быстрее, чем громоздкое «старший лейтенант такой-то». Это упрощает управление и повышает эффективность.