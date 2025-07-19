Хабиров подписал указ о защите озёр: что теперь запрещено на Аслы-Куле и Кандры-Куле

Два крупнейших озера Башкирии, «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль», получили специальные охранные зоны

Главные природные парки Башкирии — «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль» — взяты под усиленную защиту. Глава республики Радий Хабиров подписал указ о создании вокруг них специальных охранных зон, которые должны стать буфером от неблагоприятного воздействия человека.

Новые правила коснутся обширных территорий:

Вокруг озера Аслы-Куль создана охранная зона площадью почти 1,6 тысячи гектаров. Она затронет земли Давлекановского, Белебеевского и Буздякского районов.

Озеро Кандры-Куль получило защитный пояс площадью более 600 гектаров в пределах Туймазинского района.

На этих землях вводится строгий режим. Под полный запрет попадают:

Добыча полезных ископаемых, а также любые геологические и буровые работы.

Строительство любых объектов.

Размещение отходов.

Для туристов правила тоже ужесточаются. Теперь разбивать палаточные лагеря можно будет только в специально отведённых местах, а организовывать коммерческие туры и экспедиции — лишь по согласованию с Дирекцией по особо охраняемым природным территориям РБ.

По словам экспертов, создание таких зон — важный шаг для сохранения уникальных экосистем озёр, особенно на фоне обмеления Аслы-Куля. Ранее подобных охранных зон у этих природных парков не было, и их введение должно ограничить хозяйственную деятельность и аппетиты туристического бизнеса.