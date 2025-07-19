Хабиров подписал указ о защите озёр: что теперь запрещено на Аслы-Куле и Кандры-Куле

Два крупнейших озера Башкирии, «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль», получили специальные охранные зоны ©Imagen
Главные природные парки Башкирии — «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль» — взяты под усиленную защиту. Глава республики Радий Хабиров подписал указ о создании вокруг них специальных охранных зон, которые должны стать буфером от неблагоприятного воздействия человека.
Новые правила коснутся обширных территорий:
- Вокруг озера Аслы-Куль создана охранная зона площадью почти 1,6 тысячи гектаров. Она затронет земли Давлекановского, Белебеевского и Буздякского районов.
- Озеро Кандры-Куль получило защитный пояс площадью более 600 гектаров в пределах Туймазинского района.
На этих землях вводится строгий режим. Под полный запрет попадают:
- Добыча полезных ископаемых, а также любые геологические и буровые работы.
- Строительство любых объектов.
- Размещение отходов.
Для туристов правила тоже ужесточаются. Теперь разбивать палаточные лагеря можно будет только в специально отведённых местах, а организовывать коммерческие туры и экспедиции — лишь по согласованию с Дирекцией по особо охраняемым природным территориям РБ.
По словам экспертов, создание таких зон — важный шаг для сохранения уникальных экосистем озёр, особенно на фоне обмеления Аслы-Куля. Ранее подобных охранных зон у этих природных парков не было, и их введение должно ограничить хозяйственную деятельность и аппетиты туристического бизнеса.
- Мой дачный участок попадает в новую охранную зону. У меня его отберут?
Нет, право собственности на земельные участки, которые оказались в границах охранной зоны, сохраняется. Однако теперь их владельцы обязаны соблюдать новый, строгий режим использования. Это означает, что на своей земле нельзя начинать новое строительство, вести добычу полезных ископаемых или размещать отходы. По сути, вы остаётесь хозяином участка, но любая хозяйственная деятельность на нём должна соответствовать правилам охранной зоны.
- Власти знают, почему на самом деле мелеет Аслы-Куль? Решит ли эту проблему создание охранной зоны?
Это очень больной вопрос, и, как оказалось, однозначного ответа на него у властей до сих пор нет. В 2024 году была предпринята попытка научно разобраться в причинах: Минэкологии заключило контракт на 4,5 миллиона рублей с исследовательским институтом для изучения проблемы. Однако в конце года ведомство отказалось принимать отчёт учёных, найдя в нём 19 недостатков. Исследователи не представили ключевые данные, допустили множество ошибок и даже упомянули несуществующий вид птиц — «гордую чайку». Таким образом, создание охранной зоны — это важный и необходимый шаг для снижения антропогенной нагрузки, но сможет ли он полностью спасти озеро без понимания глубинных причин его обмеления, покажет только время.
- Что ещё запрещено на территории самих парков, кроме нового строительства? Например, можно ли жарить шашлыки?
Список запретов довольно обширный и касается не только охранной зоны, но и территории самих природных парков. В частности, там категорически запрещено:
Разводить костры вне специально оборудованных для этого мест. Более того, с 18 апреля 2025 года в Башкирии действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает разведение огня на особо охраняемых природных территориях. Так что с шашлыками на диком берегу придётся повременить.
Ловить рыбу браконьерскими способами (сетями, электроудочками и т.д.) и охотиться.
Рубить деревья и кустарники, даже сухостой.
Купаться в необорудованных местах. Это правило действует и на Аслы-Куле, и на Кандры-Куле. Заходить в воду можно только на официальных пляжах, где есть спасательные пункты.
Кормить и близко подходить к диким животным.
- Это первые парки в Башкирии, которые получили такую защиту?
Нет, работа по созданию «защитных поясов» вокруг главных природных жемчужин республики ведётся системно. В ноябре 2024 года аналогичные охранные зоны были установлены для природных парков «Иремель» и «Мурадымовское ущелье». Утверждение зон для озёр Аслы-Куль и Кандры-Куль стало следующим логичным шагом в этой программе.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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