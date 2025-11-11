0
3 часа
Новости

Хабиров объяснил свою позицию по уголовному делу против вице-премьера Марзаева: «Могу внутренне звереть»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не уволит вице-премьера Алана Марзаева до решения суда. Он признался, что готов внутренне звереть от ситуации.
алан марзаев
Фото: Алан Марзаев / Vk

Во время «Прямой линии» глава республики Радий Хабиров высказался о громком деле своего заместителя Алана Марзаева. Руководитель региона подчеркнул, что его мнение не изменилось — он ждёт вердикта суда и не собирается вешать ярлыки.

Хабиров отметил, что не намерен предпринимать никаких негативных шагов в отношении Марзаева, пока его вина не доказана. По словам главы, он лично не видит факта преступления. Чтобы его не упрекали в защите коррупционеров, он спокойно придерживается своей выверенной позиции.

«Готов звереть, но не идти против суда»

Руководитель региона эмоционально добавил, что может внутренне быть несогласным и даже звереть от всего происходящего. Однако он не пойдёт против принципов правового государства и будет уважать любое решение суда.

При этом Хабиров провёл черту: если факт взятки будет подтверждён, как это случилось с экс-министром Клебановым или бывшим главой Мелеузовского района, то чиновник «вылетает мгновенно». Такая принципиальность, по его словам, работает без исключений.

В чём обвиняют вице-премьера

Алана Марзаева силовики задержали в конце сентября 2024 года. Следствие считает, что вице-премьер мог получить 37 миллионов рублей от компании «Дортрансстрой». Эта сумма, по версии обвинения, составляла 10% от шести дорожных контрактов.

Взамен на откаты Марзаев якобы обещал фирме своё покровительство и помощь с новыми заказами. В случае отказа он, по данным дела, угрожал создать компании серьёзные проблемы. Ключевые показания на вице-премьера дал ныне покойный экс-министр транспорта Александр Клебанов, который мог быть посредником.

Похожие записи
0
11.11.2025
Политика

Хабиров рассказал, на кого работает в Башкирии

Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии заявил, что не принадлежит ни к одному клану и служит только президенту России. Он также рассказал о кадровой политике, упомянув, что людей в аппарат правительства иногда набирают по объявлениям.
0
11.11.2025
Дороги и транспорт

Глава Башкирии признал неспособность быстро решить проблему с автобусами: «Больших прорывов не ждите»

маршрутка в Уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что прорывов в решении проблемы с автобусами в Уфе не будет до 2027 года. Денег в бюджете нет, а частники бунтуют.
0
11.11.2025
Экономика

«Доставил нам головную боль»: Хабиров о спасении «Башкиравтодора»

двер грузовика с логотипом башкиравтодора
Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире рассказал о спасении «Башкиравтодора». У компании миллиардные долги, сорванные контракты и попытка рейдерского захвата.
0
11.11.2025
Экономика

«Надо потерпеть»: глава Башкирии предрек региону худший год в истории

Радий Хабиров
Радий Хабиров заявил, что 2027 год станет худшим для региона. Причина — самый большой дефицит бюджета за последнее время. Глава республики попросил потерпеть.
0
11.11.2025
Новости

Глава Башкирии нашёл причину вандализма в республике: «Непорядок призывает к действию»

разбили стекло остановки
Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на вандалов и попросили создать дружины. Глава Башкирии ответил, что это издержки цивилизации и скоро пройдёт.
0
11.11.2025
Новости

Глава Башкирии объяснил, почему жители региона остаются без связи во время атак беспилотников: «С этим надо свыкнуться»

смартфон лежит на столе
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии призвал население «свыкнуться» с отключениями мобильного интернета, объяснив это мерами безопасности из-за атак беспилотников.
0
06.11.2025
Новости

В Башкирии потребовали от Хабирова ответа за растущее недовольство экологией

Александр Веселов
Глава «Союза экологов РБ» Александр Веселов потребовал от Радия Хабирова диалога. Общественники заявляют о блокировке их инициатив и росте недовольства.
0
05.11.2025
Новости

Уфимцы ополчились на заслуженного артиста Егора Крида

Егор Крид с Главой Башкирии
Более 2600 жителей Башкирии требуют отозвать у Егора Крида звание «Заслуженный артист». Активисты считают, что нецензурная лексика в его композициях обесценивает высокую награду.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.