Хабиров объяснил свою позицию по уголовному делу против вице-премьера Марзаева: «Могу внутренне звереть»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не уволит вице-премьера Алана Марзаева до решения суда. Он признался, что готов внутренне звереть от ситуации.

Во время «Прямой линии» глава республики Радий Хабиров высказался о громком деле своего заместителя Алана Марзаева. Руководитель региона подчеркнул, что его мнение не изменилось — он ждёт вердикта суда и не собирается вешать ярлыки.

Хабиров отметил, что не намерен предпринимать никаких негативных шагов в отношении Марзаева, пока его вина не доказана. По словам главы, он лично не видит факта преступления. Чтобы его не упрекали в защите коррупционеров, он спокойно придерживается своей выверенной позиции.

«Готов звереть, но не идти против суда»

Руководитель региона эмоционально добавил, что может внутренне быть несогласным и даже звереть от всего происходящего. Однако он не пойдёт против принципов правового государства и будет уважать любое решение суда.

При этом Хабиров провёл черту: если факт взятки будет подтверждён, как это случилось с экс-министром Клебановым или бывшим главой Мелеузовского района, то чиновник «вылетает мгновенно». Такая принципиальность, по его словам, работает без исключений.

В чём обвиняют вице-премьера

Алана Марзаева силовики задержали в конце сентября 2024 года. Следствие считает, что вице-премьер мог получить 37 миллионов рублей от компании «Дортрансстрой». Эта сумма, по версии обвинения, составляла 10% от шести дорожных контрактов.

Взамен на откаты Марзаев якобы обещал фирме своё покровительство и помощь с новыми заказами. В случае отказа он, по данным дела, угрожал создать компании серьёзные проблемы. Ключевые показания на вице-премьера дал ныне покойный экс-министр транспорта Александр Клебанов, который мог быть посредником.