Хабиров обновил комиссию по недрам: Бадранов и шесть чиновников исключены

Радий Хабиров устроил масштабную ротацию в межведомственной комиссии по недропользованию. Азат Бадранов и ещё шесть чиновников покинули её состав.

Кадровая карусель в башкирском Белом доме снова набрала обороты. Глава республики Радий Хабиров подписал указ, который ощутимо изменил состав межведомственной комиссии по недропользованию. Как следует из официального документа, из неё вывели сразу семь заметных фигур.

Главной новостью стало исключение Азата Бадранова, первого заместителя руководителя администрации главы региона, который ранее занимал пост зампреда в этой структуре. По слухам, Бадранов вскоре может и вовсе покинуть свой пост, уйдя в отпуск с последующим увольнением.

Компанию Бадранову составила целая группа чиновников, как бывших, так и действующих. Среди них — экс-главы двух районов (Баймакского и Абзелиловского), бывший руководитель Росприроднадзора, а также вице-премьер Рустем Газизов и бывшая глава минтуризма Зухра Гордиенко.

Свято место пусто не бывает. В комиссию оперативно ввели новых людей. Заместителем председателя вместо Бадранова стал Азамат Абдрахманов, руководитель аппарата правительства. К нему присоединились новые главы районов, новый министр туризма и сити-менеджер Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

Напомним, что эта комиссия была создана в 2021 году и занимается очень чувствительными вопросами: от рекультивации месторождений до защиты интересов местных жителей, которые часто страдают от деятельности добывающих компаний. Возглавляет этот орган лично Радий Хабиров.

Ситуация в сфере недропользования в республике остаётся напряжённой. По данным Bash.News за июль 2025 года, в регионе действует мораторий на выдачу лицензий на добычу россыпного золота в Зауралье. Эта мера, введённая до 2028 года, стала ответом на многочисленные протесты жителей, недовольных экологическими последствиями «чёрных копателей».

Как отметил в июле 2025 года глава Роснедр Олег Казанов, Башкирия является одним из немногих регионов, где удаётся собрать за одним столом представителей власти, надзорных органов и бизнеса для решения проблем. По его словам, ведомство готово учитывать позицию региона при выдаче лицензий, чтобы найти баланс между экономикой и экологией.