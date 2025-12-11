0
24 минуты
Новости

Хабиров назвал дату завершения реконструкции памятника Салавату Юлаеву

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Всемирного курултая башкир объявил дату завершения реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Руководитель республики назвал точный срок, когда монумент вернется на свое место над рекой Белой.
памятник салавату юлаеву в уфе
© News-bash

По словам Хабирова, работы планируется закончить к 11 октября 2027 года, приурочив это событие ко Дню республики. Он отметил, что решение о демонтаже было необходимым для сохранения объекта культурного наследия.

Вместе с восстановлением скульптуры будет благоустроена и прилегающая к ней территория. В планах властей — обновить площадь у конгресс-холла «Торатау», чтобы создать единое гармоничное пространство.

В настоящее время части монумента находятся в реставрационной мастерской. Специалисты проводят очистку чугунных элементов от коррозии и готовят их к последующей сборке на прежнем месте.

Ранее издание News-Bash сообщало об обнаружении «капсулы времени» при разборе основания памятника. Внутри конструкции находилась записка от строителей, монтировавших монумент в прошлом.

Стоимость реставрационных работ оценивается в 300 миллионов рублей. Эта сумма включает не только восстановление самой 40-тонной статуи, но и укрепление склона, на котором она установлена.

Активный этап реконструкции начался летом 2025 года. Тогда памятник был огорожен, после чего специалисты приступили к демонтажу навесных частей — сабли, хвоста и элементов сбруи — для их транспортировки в мастерскую.

Ранее в сети распространялись слухи о возможном переносе сроков до 2030 года, однако власти опровергли эту информацию, заверив, что все идет по графику. Ожидается, что после завершения всех мероприятий монумент сможет простоять без необходимости нового вмешательства еще около 60 лет.

Похожие записи
0
10.12.2025
Спецоперация

Хабиров озвучил точное количество вернувшихся с СВО жителей Башкирии

собрание чиновников
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Ассоциации ветеранов СВО представил данные о количестве военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действиях. По информации руководителя республики, на текущий момент в регион вернулись 3100 человек.
0
05.12.2025
Новости

В Башкирии опровергли фейк о переносе реставрации памятника Салавату Юлаеву и его замену

памятник салавату юлаеву в уфе
В Башкирии опровергли слухи о переносе сроков реставрации памятника Салавату Юлаеву до 2030 года и о замене монумента
0
20.11.2025
Экономика

Башкирия запросила 76 млрд рублей на Южный обход Уфы и мост в Кузнецовском затоне

встреча чиновников
Руководство Башкортостана представило федеральному центру план финансирования Южного обхода Уфы. Республика планирует построить вантовый мост и новую трассу за счет прямой безвозвратной субсидии из бюджета России.
0
15.11.2025
Новости

Глава сельсовета в Башкирии получила премию от Путина, сменив на посту ушедшего на СВО мужа

прямая линия с хабировым
Возглавляющая администрацию Мещегаровского сельсовета в Салаватском районе Ильнара Сафина, стала лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду ей в 2024 году вручил президент Владимир Путин.
0
14.11.2025
Здоровье

Онкологи из Москвы обследовали более 600 работников башкирских предприятий

врач осматривает пациента
Федеральный проект «Онкопатруль» в третий раз приехал в республику. Врачи из Москвы осмотрели более 600 сотрудников трёх крупных промпредприятий.
0
12.11.2025
Политика

Глава Башкирии рассказал, где поселится после отставки и чем будет заниматься

глава башкирии радий хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе «Прямой линии» рассказал, что не собирается покидать республику после завершения карьеры. Он планирует остаться в Уфе с семьей и, возможно, вернуться к преподаванию.
0
11.11.2025
Политика

Хабиров рассказал, на кого работает в Башкирии

Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии заявил, что не принадлежит ни к одному клану и служит только президенту России. Он также рассказал о кадровой политике, упомянув, что людей в аппарат правительства иногда набирают по объявлениям.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.