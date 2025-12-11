Хабиров назвал дату завершения реконструкции памятника Салавату Юлаеву

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Всемирного курултая башкир объявил дату завершения реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Руководитель республики назвал точный срок, когда монумент вернется на свое место над рекой Белой.

По словам Хабирова, работы планируется закончить к 11 октября 2027 года, приурочив это событие ко Дню республики. Он отметил, что решение о демонтаже было необходимым для сохранения объекта культурного наследия.

Вместе с восстановлением скульптуры будет благоустроена и прилегающая к ней территория. В планах властей — обновить площадь у конгресс-холла «Торатау», чтобы создать единое гармоничное пространство.

В настоящее время части монумента находятся в реставрационной мастерской. Специалисты проводят очистку чугунных элементов от коррозии и готовят их к последующей сборке на прежнем месте.

Ранее издание News-Bash сообщало об обнаружении «капсулы времени» при разборе основания памятника. Внутри конструкции находилась записка от строителей, монтировавших монумент в прошлом.

Стоимость реставрационных работ оценивается в 300 миллионов рублей. Эта сумма включает не только восстановление самой 40-тонной статуи, но и укрепление склона, на котором она установлена.

Активный этап реконструкции начался летом 2025 года. Тогда памятник был огорожен, после чего специалисты приступили к демонтажу навесных частей — сабли, хвоста и элементов сбруи — для их транспортировки в мастерскую.

Ранее в сети распространялись слухи о возможном переносе сроков до 2030 года, однако власти опровергли эту информацию, заверив, что все идет по графику. Ожидается, что после завершения всех мероприятий монумент сможет простоять без необходимости нового вмешательства еще около 60 лет.