Хабиров: механизм отражения атак БПЛА в Башкирии полностью отлажен

Глава республики назвал противодействие беспилотникам «рабочей рутиной» и отметил слаженную работу сил Минобороны и служб безопасности предприятий.
Радий Хабиров
©пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе заявил о полной готовности региона к отражению атак беспилотников. По его словам, механизм противодействия воздушным угрозам отработан, а имеющихся сил достаточно.

«Те силы, которые нам переданы по линии Минобороны, и силы безопасности предприятий слаженно отработали. Надо подумать, если требуется провести соответствующее заседание. Все налажено. Мы смотрим на это, как на определенную рабочую рутину», — сказал руководитель республики.

21 марта 2026 года силы ПВО отразили атаку беспилотников на Башкортостан — дроны сбили в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы, два беспилотника упали на строящийся жилой дом в микрорайоне Затон. 15 января 2026 года над республикой уничтожили три БПЛА, а в ночь на 6 января Минобороны отчиталось о перехвате шести беспилотников самолётного типа над регионом.

С сентября 2025 года в республике действует указ Радия Хабирова, запрещающий публикацию в СМИ и соцсетях информации о применении БПЛА, работе систем ПВО и дислокации средств противодействия беспилотникам. С того же времени при угрозе атак в регионе операторы связи отключают мобильный интернет.

Первую атаку БПЛА на территории Башкирии зафиксировали в мае 2024 года. В сентябре 2025 года беспилотники атаковали объекты ТЭК, в том числе предприятия «Башнефти» и «Газпром нефтехим Салавата» — один аппарат упал на территории промзоны без существенных разрушений.

