Гузель Мирошниченко продолжит руководить профсоюзами Башкирии

Гузель Мирошниченко переизбрана председателем Федерации профсоюзов Республики Башкортостан на новый пятилетний срок. Решение принято единогласно на отчётно-выборной конференции.

Гузель Мирошниченко сохранила пост председателя Федерации профсоюзов Республики Башкортостан (ФПРБ). Решение о её переизбрании было принято делегатами XXIX отчётно-выборной конференции в Уфе, где кандидатуру действующего лидера поддержали единогласно. В соответствии с уставом организации, срок её полномочий составит пять лет.

О результатах голосования также сообщил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве. Руководитель региона поздравил Мирошниченко с продлением полномочий и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Предварительно кандидатура Мирошниченко получила рекомендацию от исполнительного комитета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Гузель Мирошниченко руководит республиканским профобъединением с июня 2020 года. Она обладает профильным образованием в области юриспруденции и менеджмента социально-трудовой сферы. Профессиональную деятельность в структуре профсоюзов начала в 2001 году, пройдя путь до руководителя регионального объединения.

Федерация профсоюзов Республики Башкортостан является крупнейшей общественной организацией региона, объединяющей свыше 400 тысяч человек. Это составляет порядка 74% от численности работников на предприятиях, где действуют первичные профсоюзные организации. Охват профсоюзным членством среди экономически активного населения республики оценивается в 23%.

В отчётный период (с 2020 года) в регионе зафиксирована положительная динамика ключевых социально-экономических показателей: среднемесячная заработная плата выросла на 186%, а уровень бедности сократился на 35,5%. Правовые инспекторы труда профсоюзов за этот же срок провели более 8 тысяч проверок, выявив свыше 28 тысяч нарушений трудового законодательства.