Гузель Мирошниченко продолжит руководить профсоюзами Башкирии

Гузель Мирошниченко
©Гузель Мирошниченко / ВКонтакте

Гузель Мирошниченко переизбрана председателем Федерации профсоюзов Республики Башкортостан на новый пятилетний срок. Решение принято единогласно на отчётно-выборной конференции.

Гузель Мирошниченко сохранила пост председателя Федерации профсоюзов Республики Башкортостан (ФПРБ). Решение о её переизбрании было принято делегатами XXIX отчётно-выборной конференции в Уфе, где кандидатуру действующего лидера поддержали единогласно. В соответствии с уставом организации, срок её полномочий составит пять лет.

О результатах голосования также сообщил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве. Руководитель региона поздравил Мирошниченко с продлением полномочий и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Предварительно кандидатура Мирошниченко получила рекомендацию от исполнительного комитета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Гузель Мирошниченко руководит республиканским профобъединением с июня 2020 года. Она обладает профильным образованием в области юриспруденции и менеджмента социально-трудовой сферы. Профессиональную деятельность в структуре профсоюзов начала в 2001 году, пройдя путь до руководителя регионального объединения.

Федерация профсоюзов Республики Башкортостан является крупнейшей общественной организацией региона, объединяющей свыше 400 тысяч человек. Это составляет порядка 74% от численности работников на предприятиях, где действуют первичные профсоюзные организации. Охват профсоюзным членством среди экономически активного населения республики оценивается в 23%.

В отчётный период (с 2020 года) в регионе зафиксирована положительная динамика ключевых социально-экономических показателей: среднемесячная заработная плата выросла на 186%, а уровень бедности сократился на 35,5%. Правовые инспекторы труда профсоюзов за этот же срок провели более 8 тысяч проверок, выявив свыше 28 тысяч нарушений трудового законодательства.

0
01.12.2025
Происшествия

Житель Башкирии попал в больницу после нападения медвежонка

сумка скорой помощи
В Благовещенском районе Башкирии местный житель был доставлен в больницу после нападения медвежонка. Мужчина получил укусы и сейчас находится в хирургическом отделении.
0
01.12.2025
Происшествия

В Башкирии 44-летний охотник случайно выстрелил себе в ногу

охотник с ружьем
Кугарчинском районе 44-летний мужчина случайно выстрелил в себя. Сейчас его переводят в травматологический центр Кумертау.
0
01.12.2025
Экономика

В России хотят упразднить статус индивидуального предпринимателя

депутаты в госдуме
В Госдуме сообщили о планах ликвидировать статус ИП для борьбы с «серыми» схемами. Предпринимателей переведут в формат юридических лиц после 2029 года.
0
01.12.2025
Здоровье

Декабрьский календарь магнитных бурь и опасные даты для здоровья

группа людей на фоне солнца
Прогноз геомагнитной активности на декабрь-2025: когда ждать удара, как защитить сосуды и почему перед праздниками будет особенно тяжело.
0
01.12.2025
Новости

Стала известна дата прямой линии с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым

Ратмир Мавлиев
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев проведет прямую линию 2 декабря. Жители могут задать вопросы по телефону, через мессенджеры и в соцсетях.
0
30.11.2025
Новости

В Кремле наградили главу Иглинского района Башкирии Гюзель Насырову

Гюзель Насырова
Главе администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония прошла в Кремле.
