Гульназ Асаева рассказала о самочувствии после операции по увеличению груди в Уфе

Башкирская исполнительница Гульназ Асаева поделилась в социальных сетях подробностями восстановления после операции по увеличению груди.
Заслуженная артистка республики перенесла маммопластику с подтяжкой в одной из уфимских клиник. Процедура включала установку имплантов объёмом 350 мл, а общая стоимость вместе с анализами составила около 500 тысяч рублей.
По словам певицы, послеоперационный период проходит с ожидаемыми трудностями. Спать необходимо исключительно на спине около месяца, что создаёт определённые неудобства.
При этом артистка отмечает положительную динамику. Она передвигается самостоятельно, разговаривает и уже планирует выступление на сцене 24 января — через четыре дня после хирургического вмешательства.
В феврале певицу ожидает гастрольный график с концертами по Башкортостану, Татарстану и Челябинской области.
Решение о проведении операции Асаева приняла не сразу. Ранее она четырежды планировала процедуру, однако каждый раз обстоятельства складывались иначе.
К маммопластике артистку подтолкнули изменения фигуры после рождения дочери и грудного вскармливания. Певица отмечала, что длительное время испытывала дискомфорт из-за внешнего вида.
Перед операцией Асаева проходила обследование, которое выявило анемию и проблемы с сердцем.
Справка
Гульназ Асаева родилась 2 июня 1998 года в Уфе в семье артистов — Лилии Биктимировой и Рустема Асаева. Почётное звание заслуженной артистки Башкортостана она получила в 2024 году в возрасте 25 лет.
В декабре 2024 года образ певицы для визита в Министерство культуры вызвал обсуждение среди подписчиков. Летом 2025 года во время мероприятия на природе произошёл инцидент с участием медведя, в результате которого пострадал концертный директор артистки.