0
8 часов
Новости

Гульназ Асаева рассказала о самочувствии после операции по увеличению груди в Уфе

Гульназ Асаева рассказала о самочувствии после маммопластики в уфимской клинике. Несмотря на дискомфорт, певица планирует выступить на сцене 24 января.
Гульназ Асаева
©t.me/asaeva_official

Башкирская исполнительница Гульназ Асаева поделилась в социальных сетях подробностями восстановления после операции по увеличению груди.

Заслуженная артистка республики перенесла маммопластику с подтяжкой в одной из уфимских клиник. Процедура включала установку имплантов объёмом 350 мл, а общая стоимость вместе с анализами составила около 500 тысяч рублей.

По словам певицы, послеоперационный период проходит с ожидаемыми трудностями. Спать необходимо исключительно на спине около месяца, что создаёт определённые неудобства.

При этом артистка отмечает положительную динамику. Она передвигается самостоятельно, разговаривает и уже планирует выступление на сцене 24 января — через четыре дня после хирургического вмешательства.

В феврале певицу ожидает гастрольный график с концертами по Башкортостану, Татарстану и Челябинской области.

Решение о проведении операции Асаева приняла не сразу. Ранее она четырежды планировала процедуру, однако каждый раз обстоятельства складывались иначе.

К маммопластике артистку подтолкнули изменения фигуры после рождения дочери и грудного вскармливания. Певица отмечала, что длительное время испытывала дискомфорт из-за внешнего вида.

Перед операцией Асаева проходила обследование, которое выявило анемию и проблемы с сердцем.

Справка

Гульназ Асаева родилась 2 июня 1998 года в Уфе в семье артистов — Лилии Биктимировой и Рустема Асаева. Почётное звание заслуженной артистки Башкортостана она получила в 2024 году в возрасте 25 лет.

В декабре 2024 года образ певицы для визита в Министерство культуры вызвал обсуждение среди подписчиков. Летом 2025 года во время мероприятия на природе произошёл инцидент с участием медведя, в результате которого пострадал концертный директор артистки.

Похожие записи
0
18.01.2026
Новости

Гульназ Асаева рассказала о решении лечь под нож пластического хирурга

гульназ асаева на шоу
Заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева поделилась с поклонниками подробностями пластической операции по увеличению груди. Причиной стала низкая самооценка.
-1
04.09.2025
Новости

Анна Асти требует миллион за кавер, исполненный певицей из Башкирии

гульназ асаева на шоу
Анна Асти потребовала миллион рублей за кавер на песню «По барам». Его исполнила Гульназ Асаева из Башкирии в шоу Стаса Ярушина. Сама певица в шоке.
0
06.08.2025
Происшествия

Пикник закончился кошмаром: медведь напал на певицу Гульназ Асаеву и её команду

нападение медведя
Отдых на природе для заслуженной артистки Башкортостана Гульназ Асаевой и её команды обернулся настоящим кошмаром. На компанию, отмечавшую день рождения мужа певицы, напал медведь.
0
20.01.2026
Здоровье

В роддомах Башкирии началась двухнедельная проверка после ЧП в Новокузнецке

врачи совещаются
Министр здравоохранения региона распорядился провести двухнедельный аудит перинатальных центров. Решение принято на фоне информации о гибели новорожденных в медицинском учреждении Кемеровской области.
0
20.01.2026
Здоровье

Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам бесплатно по ОМС

пробирки с биоматериалом
Теперь женщины в возрасте от 21 до 49 лет могут пройти тестирование на ВПЧ в рамках репродуктивной диспансеризации. Это позволит выявить высокоонкогенные типы вируса.
0
20.01.2026
Дороги и транспорт

С 1 февраля в Уфе изменятся тарифы на проезд у частных перевозчиков

место в маршрутке
Уфимские частные перевозчики анонсировали повышение стоимости проезда с 1 февраля. Максимальный тариф составит 50 рублей, на большинстве маршрутов цена закрепится на уровне 46 рублей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.