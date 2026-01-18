0
1 час
Новости

Гульназ Асаева рассказала о решении лечь под нож пластического хирурга

Заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева поделилась с поклонниками подробностями пластической операции по увеличению груди. Причиной стала низкая самооценка.
гульназ асаева на шоу
©MUZLOFT / Rutube.ru

Певица Гульназ Асаева, обладательница звания Заслуженной артистки Башкортостана, объявила о решении сделать маммопластику. Об этом она рассказала подписчикам в своём Telegram-канале.

Асаева объяснила, что к операции её подтолкнули переживания из-за изменений фигуры после рождения дочери и грудного вскармливания. Артистка признала, что испытывала сложности с принятием своего тела и чувствовала себя непривлекательной.

«Я всегда искала в себе изъяны, у меня было много комплексов. Теперь я счастлива. Понимаю, что будет много хейта по этому поводу. Не знаю, что будет завтра, но сегодня я хочу быть красивой с идеальными сиськами»

Певица предвидит критику в свой адрес, но заявляет, что сейчас довольна принятым решением.

Гульназ Асаева — уроженка Уфы, родилась в семье профессиональных артистов. Творческую карьеру начала в юном возрасте, исполняя песни на башкирском и татарском языках.​

В 2024 году исполнительнице было присвоено звание заслуженной артистки Республики Башкортостан. Ранее аудитория радиостанции «Юлдаш» отметила ее творчество званием народной артистки по версии слушателей.​

В биографии певицы присутствуют и другие инциденты, освещавшиеся в СМИ. В августе 2025 года во время отдыха на природе в Ишимбайском районе на лагерь, где находилась Асаева с семьей, вышел медведь. В результате происшествия пострадал представитель команды артистки.​

Также в декабре 2024 года внешний вид исполнительницы стал предметом обсуждения в социальных сетях. Часть пользователей выразила неодобрение с выбором одежды для официального визита в Министерство культуры региона, посчитав образ недостаточно формальным.

