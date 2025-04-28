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Группа Ay Yola потребовала удалить ролик «Башспирта» с песней Homay

Трек группы вошел в топ чарта Shazam России и стран СНГ
ay yola
©ay yola

Группа Ay Yola выразила недовольство тем, что их песня Homay была использована в видеоролике компании «Башспирт». Инцидент произошёл на фоне публикации reels, где часть композиции звучит на фоне логотипа производителя алкогольной продукции и бутылок водки. Об этом сообщил участник коллектива Руслан Шайхитдинов (DJ Sever), пишет Коммерсант-Уфа.

По словам музыканта, до публикации ролика представители «Башспирта» предлагали включить Homay в телевизионную рекламу, однако группа от предложения отказалась. Несмотря на это, аудиофрагмент всё же оказался в reels компании. После того как Ay Yola обратила внимание на ситуацию, спорное видео было удалено.

В свою очередь в «Башспирте» подчеркнули, что официальных письменных претензий от коллектива не поступало.

Ay Yola была создана в январе текущего года. Группа прославилась благодаря композициям Batyr и Homay, посвящённым башкирскому эпосу. Песня Homay вошла в топ чарта Shazam России и стран СНГ.

— Очень жаль, что такие красивые и глубокие песни, как Homay, пытаются использовать для продвижения водки. Эта музыка про башкирскую культуру и традиции, а не про алкоголь. Поддерживаю группу! — пишет в соцсетях Гульназ.

— Ситуация показательная: даже крупные компании не всегда уважают авторское право. Молодцы, что отреагировали быстро и удалили ролик, но извиниться перед группой было бы правильно, — считает Роман С.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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