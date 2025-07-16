Грозовое «вымя»: над Москвой появились редкие облака-предвестники шторма

Жители Москвы стали свидетелями редкого природного явления — в небе появились вымеобразные облака-мамматусы ©Imagen
В небе над Москвой 16 июля появились редкие и зловещие на вид вымеобразные облака, известные как мамматусы. Их появление, по словам синоптиков, связано с аномальной жарой и частыми ливнями, которые создали идеальные условия для этого атмосферного явления.
Мамматусы представляют собой «мешковатые» или ячеистые структуры, свисающие с нижней части мощных кучево-дождевых облаков. В отличие от обычных облаков, которые формируются восходящими потоками тёплого воздуха, мамматусы образуются нисходящими потоками холодного воздуха, что свидетельствует о сильной турбулентности в атмосфере. Хотя они выглядят впечатляюще, их появление — тревожный знак.
Эти облака практически всегда являются предвестниками суровых погодных явлений. Сразу после их появления в Москве МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающейся сильной грозе, ливнях, граде и шквалистом ветре с порывами до 17 м/с. Такие облака также представляют серьёзную опасность для авиации, поэтому пилотам рекомендуется облетать подобные зоны стороной.
- Почему эти облака так опасны для самолётов, дело только в турбулентности?
Не только. Главная угроза — обледенение. Мамматусы часто состоят из переохлаждённых капель воды и кристаллов льда. Попадание в такое облако может привести к быстрому обледенению корпуса и отказу двигателей. Кроме того, внутри этих облаков наблюдаются сильные сдвиги ветра и мощные вертикальные потоки (восходящие и нисходящие), которые могут буквально "бросать" самолёт, приводя к потере управления. Поэтому пилотам настоятельно рекомендуется облетать такие зоны стороной.
- Как именно образуются эти «неправильные» облака?
В этом их уникальность. Если обычные облака — результат подъёма (конвекции) тёплого и влажного воздуха, то мамматусы формируются при обратном процессе — нисходящих потоках холодного и влажного воздуха. Эти холодные "карманы", часто с кристаллами льда, "проваливаются" из основного кучево-дождевого облака в более тёплый и сухой слой воздуха под ним, создавая эти характерные ячейки. Точный механизм их образования до сих пор является предметом научных споров.
- Это явление мимолётно или такие облака могут висеть долго?
Продолжительность жизни мамматусов может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. Всё зависит от размера капель воды и ледяных кристаллов, из которых они состоят. Если частицы мелкие, они быстро испаряются, и облака исчезают за 10–15 минут. Если же "ячейки" наполнены крупными кристаллами льда, они могут сохраняться на небе значительно дольше, постепенно угасая вместе с породившим их грозовым штормом.
- Такие облака в этом году видели только в Москве?
Нет, в июле 2025 года это стало почти всероссийским явлением. Помимо Москвы, редкие и живописные мамматусы наблюдали и в других регионах. Например, 10 июля их засняли в Нижегородской области, 12 июля — над Сестрорецком в Ленинградской области, а 13 июля — в небе над Воронежем. Это говорит о масштабной нестабильности в атмосфере над всей европейской частью России.
- Откуда такое странное название и что думали о них в древности?
Название происходит от латинского слова «mamma», что означает «вымя» или «грудь». Их форма настолько поражала воображение, что в древности их связывали с мифами. Например, некоторые исследователи проводят параллели с древнеегипетской богиней неба Нут, которую часто изображали в виде небесной коровы. Учитывая, что появление таких облаков часто предшествует буре, неудивительно, что их считали грозным знамением свыше.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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