Грозовое «вымя»: над Москвой появились редкие облака-предвестники шторма

Жители Москвы стали свидетелями редкого природного явления — в небе появились вымеобразные облака-мамматусы

В небе над Москвой 16 июля появились редкие и зловещие на вид вымеобразные облака, известные как мамматусы. Их появление, по словам синоптиков, связано с аномальной жарой и частыми ливнями, которые создали идеальные условия для этого атмосферного явления.

Мамматусы представляют собой «мешковатые» или ячеистые структуры, свисающие с нижней части мощных кучево-дождевых облаков. В отличие от обычных облаков, которые формируются восходящими потоками тёплого воздуха, мамматусы образуются нисходящими потоками холодного воздуха, что свидетельствует о сильной турбулентности в атмосфере. Хотя они выглядят впечатляюще, их появление — тревожный знак.

Эти облака практически всегда являются предвестниками суровых погодных явлений. Сразу после их появления в Москве МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающейся сильной грозе, ливнях, граде и шквалистом ветре с порывами до 17 м/с. Такие облака также представляют серьёзную опасность для авиации, поэтому пилотам рекомендуется облетать подобные зоны стороной.