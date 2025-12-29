Гострудинспекция Башкирии разъяснила правила оплаты труда в новогодние выходные

Сотрудники в Башкирии получат двойной оклад или дополнительный выходной за работу в период с 1 по 8 января. Зарплату за декабрь компании обязаны перечислить работникам до конца завтрашнего дня, 30 декабря.

Трудовой кодекс гарантирует повышенную оплату тем, кто выйдет на смену в официальные праздничные дни — с 1 по 8 января. У работника есть выбор: получить деньги в двойном размере или взять стандартную оплату и день отдыха (отгул). Это правило действует и для вахтовиков, и для сотрудников со сменным графиком.

С 31 декабря и 9 января ситуация иная — это перенесенные выходные, а не праздники. Если эти дни стоят у вас в графике как рабочие, работодатель заплатит одинарную ставку. Двойной тариф положен только тем, кого вызвали на работу в их законный выходной.

Полный день и шестидневка

Вторник, 30 декабря, будет полноценным рабочим днем. Сокращать смену на час работодатели не обязаны, так как следующий день (31 декабря) — это обычный выходной, перенесенный с воскресенья, а не праздничная дата.

Для тех, кто работает на шестидневке, каникулы закончатся раньше. 9 и 10 января для них — обычные рабочие дни, так как правила переноса выходных на этот график не распространяются. Также не продлевается отпуск, если он выпал на 31 декабря или 9–11 января.

Деньги к Новому году

Компании обязаны рассчитаться с сотрудниками за декабрь не позднее 30 декабря, если день зарплаты выпадает на каникулы (с 1 по 11 число). Задержка выплат из-за праздников недопустима. Трудовая инспекция уточняет: даже если из-за досрочной выплаты разрыв между зарплатой и авансом превысит полмесяца, это не считается нарушением.

Справка

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 11 дней — с 31 декабря по 11 января. Дополнительные выходные появились благодаря переносу: 31 декабря (среда) стало нерабочим за счет 5 января (воскресенье), а 9 января (пятница) — за счет 3 января (суббота).

За нарушение сроков выплаты зарплаты работодателям грозят штрафы. Для должностных лиц сумма составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Тема предновогодних выплат активно обсуждалась и на федеральном уровне. Ранее депутаты Госдумы предлагали ввести обязательную «тринадцатую пенсию» перед праздниками для поддержки пожилых людей, однако эта инициатива пока не принята.