7 часов
Новости

Госсобрание Башкирии утвердило штрафы за продажу энергетиков в соцучреждениях

В Башкирии утвердили штрафы до 250 тысяч рублей за торговлю безалкогольными энергетиками в школах, больницах и театрах. Протоколы будет составлять Минторг.
курултай башкирии
Госсобрание Башкирии утвердило штрафы за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков в запрещенных местах. Об этом сообщает пресс-служба Курултая республики.

На 29-м пленарном заседании парламента депутаты одобрили поправки в республиканский Кодекс об административных правонарушениях. Документ вводит наказание за нарушение ограничений, которые действуют с осени прошлого года.

Торговать энергетиками запрещено в образовательных и медицинских учреждениях, а также в организациях культуры, физкультуры и спорта. По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, теперь для нарушителей предусмотрена административная ответственность.

Гражданам за первое нарушение грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Должностным лицам — от 30 до 40 тысяч. Юридические лица заплатят от 150 до 200 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрены увеличенные санкции. Физическим лицам — от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 40 до 50 тысяч. Для организаций штраф составит от 200 до 250 тысяч рублей.

Выявлять нарушения и составлять протоколы будут сотрудники республиканского Министерства торговли и услуг. Там же станут рассматривать административные дела.

Запрет на продажу энергетиков в социальных учреждениях республики вступил в силу 1 сентября 2025 года. Тогда депутаты ограничили места реализации, однако механизм наказания предусмотрен не был.

Спикер Курултая уточнил, что под ограничения попадают только напитки с добавленными стимуляторами — кофеином, экстрактами гуараны, женьшеня и лимонника. Кумыс и квас к энергетикам не относятся и остаются в свободной продаже.

С 1 марта 2025 года в России действует федеральный запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Ранее подобные ограничения устанавливали только отдельные регионы, теперь норма распространяется на всю страну. В мае 2025 года Госдума ввела федеральные штрафы за продажу тонизирующих напитков детям — до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч для организаций.

16.01.2026
Новости

Депутаты Башкирии обсудят право льготников на поиск земли под ИЖС

заброшенный земельный участок
Законопроект позволит гражданам искать свободные территории и инициировать их оформление. Процедура потребует согласования с властями и соблюдения градостроительных норм.
15.01.2026
Новости

В Курултае Башкирии назвали средний возраст занятого жителя региона

рука пожилого человека
Депутат Рустем Ахунов представил данные о демографии Башкирии: население стареет, доля молодежи снижается, а средний возраст работника достиг 42 лет.
14.01.2026
Политика

Ветеранам-военкорам Башкирии разрешат проходить к чиновникам без очереди

радий хабиров с военкором
Ветеранам военной журналистики в Башкирии хотят дать право на прием в госструктурах без очереди — проект рассмотрят в январе
14.01.2026
Дороги и транспорт

В Госдуме предложили разрешить тонировку машин по платному абонементу

тонировка стекол автомобиля
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести систему платных абонементов на тонировку. Вырученные средства планируется направлять на дорожную инфраструктуру.
13.01.2026
Новости

Суд оштрафовал москвичку на 3000 рублей за оскорбление в Telegram

девушка разговаривает по телефону
Московский суд оштрафовал женщину на 3000 рублей за оскорбительное аудиосообщение. Анализируем судебную практику в Башкирии и правовые нормы защиты чести и достоинства.
07.01.2026
Дороги и транспорт

С 9 января в России увеличиваются штрафы за перевозку детей без автокресла

ребенок в детском автокресле
С 9 января вступают в силу поправки в КоАП РФ. Штраф для водителей составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических — 200 тысяч. В Башкирии усилят контроль.
01.01.2026
Новости

С 2026 года дачникам грозят штрафы до 50 тысяч рублей за заброшенные участки

участок земли с забором
С 2026 года Росреестр будет проверять дачные и садовые участки по всей России с помощью дронов и спутников — без выезда инспекторов на место. За заброшенную землю владельцам грозят штрафы от 10 до 50 тысяч
31.12.2025
Дороги и транспорт

Лишение прав и штраф 5000 рублей: чем грозит новогодний декор машины

авто украшенное гирляндами
Российские водители рискуют остаться без прав на срок от 6 до 12 месяцев за украшение машины гирляндами красного и белого цветов. Наказание грозит тем, кто установит красные огни в передней части автомобиля или белые — в задней.
