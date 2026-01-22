Госсобрание Башкирии утвердило штрафы за продажу энергетиков в соцучреждениях

В Башкирии утвердили штрафы до 250 тысяч рублей за торговлю безалкогольными энергетиками в школах, больницах и театрах. Протоколы будет составлять Минторг.

Госсобрание Башкирии утвердило штрафы за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков в запрещенных местах. Об этом сообщает пресс-служба Курултая республики.

На 29-м пленарном заседании парламента депутаты одобрили поправки в республиканский Кодекс об административных правонарушениях. Документ вводит наказание за нарушение ограничений, которые действуют с осени прошлого года.

Торговать энергетиками запрещено в образовательных и медицинских учреждениях, а также в организациях культуры, физкультуры и спорта. По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, теперь для нарушителей предусмотрена административная ответственность.

Гражданам за первое нарушение грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Должностным лицам — от 30 до 40 тысяч. Юридические лица заплатят от 150 до 200 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрены увеличенные санкции. Физическим лицам — от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 40 до 50 тысяч. Для организаций штраф составит от 200 до 250 тысяч рублей.

Выявлять нарушения и составлять протоколы будут сотрудники республиканского Министерства торговли и услуг. Там же станут рассматривать административные дела.

Запрет на продажу энергетиков в социальных учреждениях республики вступил в силу 1 сентября 2025 года. Тогда депутаты ограничили места реализации, однако механизм наказания предусмотрен не был.

Спикер Курултая уточнил, что под ограничения попадают только напитки с добавленными стимуляторами — кофеином, экстрактами гуараны, женьшеня и лимонника. Кумыс и квас к энергетикам не относятся и остаются в свободной продаже.

С 1 марта 2025 года в России действует федеральный запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Ранее подобные ограничения устанавливали только отдельные регионы, теперь норма распространяется на всю страну. В мае 2025 года Госдума ввела федеральные штрафы за продажу тонизирующих напитков детям — до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч для организаций.