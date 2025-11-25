Госсобрание Башкирии продлило льготу по транспортному налогу для участников СВО

Депутаты Башкирии приняли закон: участники СВО и их семьи не будут платить налог на авто за 2025 год. Льгота коснется машин любой мощности.

Парламентарии Госсобрания республики на пленарном заседании во вторник утвердили поправки в региональное законодательство, касающиеся фискальных послаблений для военнослужащих. Инициативу поддержали сразу в трех чтениях 25 ноября. Решение освобождает бойцов спецоперации и их близких от обязательств по транспортным платежам на следующий календарный период.

Согласно принятому документу, финансовая амнистия распространяется на налоговый период 2025 года. Это означает, что квитанции, которые обычно приходят автовладельцам осенью 2026-го, для данной категории граждан будут с нулевой суммой. Мера поддержки охватывает как самих контрактников и мобилизованных, так и их супругов (а для неженатых — родителей).

Под действие льготы попадает широкий спектр техники: от мотоциклов и скутеров до легковушек и грузовиков, причем количество лошадиных сил значения не имеет. Важный нюанс законодательства: если в семейном гараже стоит несколько единиц техники, скидка применится к одному транспортному средству каждого вида. Например, можно не платить и за один автомобиль, и за один мотоцикл одновременно.

По словам и. о. руководителя Минфина Светланы Малинской, практика, введенная в 2022 году, доказала свою востребованность. Изначально преференции действовали до конца 2024-го, но теперь власти решили пролонгировать их, чтобы сохранить уровень социальной защищенности семей защитников.

Помимо транспортных послаблений, в регионе действует пакет из почти 40 мер поддержки. Сюда входят сертификаты на газификацию жилья номиналом в 100 тысяч рублей, бесплатное горячее питание для детей в школах и колледжах, а также приоритетное право на заготовку древесины.

Для получения льготы, как правило, действует беззаявительный порядок на основе обмена данными между ведомствами, но в ряде случаев (например, при наличии нескольких машин одного типа) владельцу стоит самостоятельно уведомить ФНС о выборе объекта для освобождения от оплаты.