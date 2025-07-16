Госпошлины для российских водителей станут дороже: что и на сколько подорожает

С сентября 2025 года в России резко вырастут госпошлины за выдачу прав, регистрацию авто и другие услуги ГИБДД. Некоторые тарифы, согласно законопроекту Госдумы, взлетят в три раза ©Imagen
Российским автовладельцам придётся глубже залезать в карман. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с сентября 2025 года серьёзно увеличит размер пошлин за все основные регистрационные действия.
Новые тарифы
Наиболее ощутимо — в три раза — подорожает получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС):
- Бумажное СТС будет стоить ₽1 500 (вместо 500).
- Пластиковое СТС обойдётся в ₽4 500 (вместо 1 500).
- Вдвое вырастет плата за водительские удостоверения:
- Права нового поколения будут стоить ₽6 000 (вместо 3 000).
- Права старого образца — 4 000 рублей (вместо 2 000).
- Международное удостоверение — ₽3 200 (вместо 1 600).
Подорожают и другие услуги:
- Выдача ПТС — ₽1 200 (вместо 800).
- Внесение изменений в ПТС — ₽525 (вместо 350).
- Регистрация авто с выдачей номеров — ₽3 000 (вместо 2 000).
- Номера для мотоциклов и прицепов — ₽2 250 (вместо 1 500).
- Металлические транзитные номера — ₽2 400 (вместо 1 600).
Кроме того, вводится новая госпошлина для автошкол — за выдачу заключения о соответствии их учебно-материальной базы придётся заплатить ₽15 000. Депутаты, впрочем, уверены, что это не приведёт к росту цен на обучение.
- Почему пошлины решили повысить именно сейчас и так резко?
Основной официальный аргумент властей — тарифы не менялись более десяти лет, и за это время инфляция и расходы на изготовление документов значительно выросли. Например, современные водительские удостоверения и СТС требуют более сложных и дорогих материалов. Повышение пошлин должно компенсировать эти затраты и, по расчётам правительства, принесёт в бюджет дополнительно около 45 миллиардов рублей в год.
- Вводится пошлина для автошкол. Значит ли это, что обучение вождению подорожает?
Действительно, вводится новая пошлина в размере 15 000 рублей для автошкол за получение заключения о соответствии их учебно-материальной базы. Хотя авторы законопроекта уверяют, что это не должно привести к росту цен на обучение, многие эксперты и участники рынка настроены скептически. Скорее всего, автошколы заложат эти новые расходы в конечную стоимость курсов для учеников.
- Есть ли какие-то способы сэкономить? Может, остались скидки на «Госуслугах»?
К сожалению, никаких способов сэкономить на уплате госпошлин сейчас нет. Скидка в 30% при оплате через портал «Госуслуги» была отменена ещё 1 января 2023 года.
- Это единственное финансовое ужесточение для водителей в этом году?
Нет, это часть общей тенденции. Например, с 1 января 2025 года изменились правила предоставления скидки на оплату штрафов ГИБДД. Её размер сократился с 50% до 25%, хотя срок льготной оплаты и был увеличен с 20 до 30 дней.
- Правда ли, что многим водителям придётся менять права до конца 2025 года?
Да, это касается тех автомобилистов, у которых срок действия прав истёк в 2022–2023 годах. Во время пандемии правительство автоматически продлило действие таких удостоверений на три года, но этот льготный период заканчивается, и теперь им придётся получать новые права уже по повышенным тарифам.
- Я могу зарегистрировать машину или получить права в другом регионе, где это дешевле?
Госпошлины устанавливаются Налоговым кодексом РФ и являются едиными для всей страны, поэтому сэкономить таким образом не получится. Вы действительно можете сдать экзамен и получить права в любом городе, независимо от места постоянной прописки, но для этого потребуется оформить временную регистрацию. Сама же стоимость услуги будет везде одинаковой.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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