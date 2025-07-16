Госпошлины для российских водителей станут дороже: что и на сколько подорожает

С сентября 2025 года в России резко вырастут госпошлины за выдачу прав, регистрацию авто и другие услуги ГИБДД. Некоторые тарифы, согласно законопроекту Госдумы, взлетят в три раза

Российским автовладельцам придётся глубже залезать в карман. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с сентября 2025 года серьёзно увеличит размер пошлин за все основные регистрационные действия.

Новые тарифы

Наиболее ощутимо — в три раза — подорожает получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС):

Бумажное СТС будет стоить ₽1 500 (вместо 500).

Пластиковое СТС обойдётся в ₽4 500 (вместо 1 500).

Вдвое вырастет плата за водительские удостоверения:

Права нового поколения будут стоить ₽6 000 (вместо 3 000).

Права старого образца — 4 000 рублей (вместо 2 000).

Международное удостоверение — ₽3 200 (вместо 1 600).

Подорожают и другие услуги:

Выдача ПТС — ₽1 200 (вместо 800).

Внесение изменений в ПТС — ₽525 (вместо 350).

Регистрация авто с выдачей номеров — ₽3 000 (вместо 2 000).

Номера для мотоциклов и прицепов — ₽2 250 (вместо 1 500).

Металлические транзитные номера — ₽2 400 (вместо 1 600).

Кроме того, вводится новая госпошлина для автошкол — за выдачу заключения о соответствии их учебно-материальной базы придётся заплатить ₽15 000. Депутаты, впрочем, уверены, что это не приведёт к росту цен на обучение.

Напомним, ранее были в несколько раз увеличены штрафы за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД, а также идёт подготовка к введению автоматических штрафов за отсутствие полиса ОСАГО.