Госкомитет ЧС Башкирии показал живой антистресс с мокрым носом

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС приютили щенка с улицы, выходили его и сделали официальным талисманом отряда.

О пополнении в рядах уфимской аварийно-спасательной службы сообщил Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Новый боец не носит форму, но уже стал неотъемлемой частью коллектива.

История дружбы началась около полугода назад, когда сотрудники ведомства заметили на улице одинокого щенка. Малыш был бездомным и нуждался в помощи, поэтому мужчины не смогли пройти мимо. Они забрали найденыша на станцию, где обеспечили ему необходимый уход и лечение. Вскоре пес полностью освоился на новом месте.

Четвероногого назвали Лаки, и теперь он считается полноправным членом дежурной смены. Спасатели отмечают, что присутствие животного помогает снимать стресс после тяжелых выездов. Начальник ведомства Кирилл Первов подчеркнул, что веселый нрав питомца напоминает сотрудникам о простых радостях жизни даже в их суровой профессии.

Подобные случаи в республике происходят регулярно. В октябре 2025 года личный состав пожарной части № 8 в Уфе также обзавелся пушистым «инспектором». Рыжий кот самостоятельно пришел к воротам депо, нагло занял место в помещении и теперь проверяет технику перед выездами.

Еще один пример хвостатого братства можно найти в Чишминском районе. На посту в селе Узытамак уже два года проживает кот Дымок, который прибился к огнеборцам еще котенком. Позже компанию ему составили еще один кот и собака, сформировав целый зооуголок при экстренной службе.