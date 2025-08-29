Госдума: WhatsApp* может повторить судьбу заблокированного Viber

WhatsApp* может скоро потерять популярность в РФ, как это ранее случилось с Viber. В Госдуме считают, что место лидера займут Telegram и новый игрок MAX.

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что WhatsApp* в России может ждать судьба Viber, который заблокировали в 2024 году. По его мнению, популярность мессенджера будет падать, а пользователи начнут переходить на Telegram и российский мессенджер MAX.

Правительство до 1 сентября 2025 года должно подготовить список программ из недружественных стран, которые подпадут под ограничения. Горелкин предполагает, что WhatsApp* может войти в этот список. Это не первый шаг к ограничению: Роскомнадзор уже запретил голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram, объяснив это борьбой с мошенничеством.

Viber заблокировали в декабре 2024 года за то, что компания не соблюдала требования российского законодательства и имела задолженность по штрафам. Аналогичные меры могут применить и к WhatsApp*. Ситуацию усложняет то, что мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией.

По прогнозу депутата, в будущем основными мессенджерами в стране станут Telegram и MAX. Он ожидает, что аудитория российского MAX будет расти, а доля Telegram — постепенно сокращаться.

* — принадлежит компании Meta, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ