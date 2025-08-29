0
8 часов
Новости

Госдума: WhatsApp* может повторить судьбу заблокированного Viber

WhatsApp* может скоро потерять популярность в РФ, как это ранее случилось с Viber. В Госдуме считают, что место лидера займут Telegram и новый игрок MAX.
смартфон
©Imagen

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что WhatsApp* в России может ждать судьба Viber, который заблокировали в 2024 году. По его мнению, популярность мессенджера будет падать, а пользователи начнут переходить на Telegram и российский мессенджер MAX.

Правительство до 1 сентября 2025 года должно подготовить список программ из недружественных стран, которые подпадут под ограничения. Горелкин предполагает, что WhatsApp* может войти в этот список. Это не первый шаг к ограничению: Роскомнадзор уже запретил голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram, объяснив это борьбой с мошенничеством.

Viber заблокировали в декабре 2024 года за то, что компания не соблюдала требования российского законодательства и имела задолженность по штрафам. Аналогичные меры могут применить и к WhatsApp*. Ситуацию усложняет то, что мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией.

По прогнозу депутата, в будущем основными мессенджерами в стране станут Telegram и MAX. Он ожидает, что аудитория российского MAX будет расти, а доля Telegram — постепенно сокращаться.

* — принадлежит компании Meta, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Похожие записи
0
28.08.2025
Новости

Учителей не будут заставлять переходить на мессенджер MAX

логотип мессенджера max
Министр просвещения уверяет, что миграция на отечественный мессенджер MAX будет добровольной. Но очень надеется, что все перейдут максимально быстро.
0
25.08.2025
Новости

Семьям с детьми предложили выплачивать до 50 тысяч рублей к 1 сентября

купюры номиналом 5000 рублей
Лидер «Справедливой России» внёс в Госдуму проект о ежегодных выплатах к 1 сентября. Семьям на школьников и студентов могут выделить до 50,2 тыс. рублей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.