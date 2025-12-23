0
Госдума: Telegram не заблокируют до перехода авторов в мессенджер «Мах»

Власти не станут ограничивать доступ к Telegram, пока российские авторы и СМИ не переведут свою аудиторию в отечественный мессенджер «Мах». Мгновенное отключение платформы сейчас исключено, так как стране нужна работающая информационная инфраструктура.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил журналистам издания «Ведомости», что «рубить с плеча» сейчас нелогично. Telegram перестал быть просто мессенджером и превратился в главную социальную сеть страны. На платформе работают тысячи пророссийских каналов, которые формируют новостную повестку.

В эти ресурсы вложены деньги и человеческий труд. Резкая блокировка обнулит усилия авторов и лишит граждан привычного источника информации. По словам депутата, государство выбрало стратегию мягкого замещения, а не шокового запрета.

Куда и когда переходить

Главное условие для будущей блокировки — полная готовность российского аналога. Власти ждут, когда администраторы каналов добровольно мигрируют в мессенджер «Мах», а техническая часть сервиса сможет выдержать нагрузку.

Боярский подчеркнул, что процесс этот небыстрый: аудитории нужно время привыкнуть к новому интерфейсу, а разработчикам — отладить систему. До тех пор Telegram продолжит работать в штатном режиме.

Слухи о проблемах с Telegram возобновились в декабре 2025 года, однако Роскомнадзор 12 декабря официально опроверг планы по замедлению трафика. Ведомство заявило, что новые ограничительные меры к сервису Дурова не применяются.

При этом гайки в цифровой среде закручиваются постепенно. В августе 2025 года РКН ограничил функцию аудио- и видеозвонков в зарубежных мессенджерах, объяснив это борьбой с мошенниками и вербовщиками. А в начале декабря в России полностью заблокировали соцсеть Snapchat из-за отказа удалять запрещенный контент и анонимности сообщений.

Также осенью пользователи столкнулись с проблемами при входе в иностранные сервисы через SMS — операторы начали блокировать коды подтверждения. Чтобы сохранить аудиторию, Telegram внедрил вход по биометрии (Passkey).

