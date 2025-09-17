Госдума разрешила не платить за коммуналку до 15-го числа

Россиянам дали больше времени на оплату услуг ЖКХ. С марта 2026 года крайний срок перенесут с 10-го на 15-е число, а квитанции будут приходить до 5-го.

В Госдуме приняли закон, который даёт россиянам пять дополнительных дней, чтобы рассчитаться по счетам без страха перед пенями, пишет ТАСС.

Суть проста: с 1 марта 2026 года крайний срок платежа сдвигается с 10-го на 15-е число каждого месяца. Инициатива появилась из-за жалоб людей, чья зарплата приходит как раз после старого дедлайна.

Сами квитанции будут приходить в почтовые ящики не позднее 5-го числа, а не 1-го, как сейчас. Это даст больше времени на сверку цифр и планирование бюджета.

Депутаты также думают над тем, чтобы сделать квитанции прозрачнее. Одна из идей — вынести в отдельную строку плату за текущий ремонт. Это поможет жильцам лучше понимать, на что конкретно уходят их деньги.

Более того, на рассмотрении находится предложение совсем запретить коммунальщикам начислять проценты за просрочку. Логика в том, что управляющие компании — не банки, и зарабатывать на долгах граждан они не должны. Но пока это лишь планы.

Для регионов проблема своевременной оплаты стоит особенно остро. Например, по данным мэрии Уфы на июль 2025 года, жители башкирской столицы накопили долгов за ЖКУ на сумму свыше 2,5 миллиардов рублей.

При этом сами счета легче не становятся. Как сообщали в Башкирии, с 1 июля 2025 года в республике серьёзно выросли тарифы. Так, теплоснабжение подорожало на 16,1%, а водоотведение — на 14,1%.