0
13 часов
Новости

Госдума разрешила не платить за коммуналку до 15-го числа

Россиянам дали больше времени на оплату услуг ЖКХ. С марта 2026 года крайний срок перенесут с 10-го на 15-е число, а квитанции будут приходить до 5-го.
квитанция ЖКХ
©rutube

В Госдуме приняли закон, который даёт россиянам пять дополнительных дней, чтобы рассчитаться по счетам без страха перед пенями, пишет ТАСС.

Суть проста: с 1 марта 2026 года крайний срок платежа сдвигается с 10-го на 15-е число каждого месяца. Инициатива появилась из-за жалоб людей, чья зарплата приходит как раз после старого дедлайна.

Сами квитанции будут приходить в почтовые ящики не позднее 5-го числа, а не 1-го, как сейчас. Это даст больше времени на сверку цифр и планирование бюджета.

Депутаты также думают над тем, чтобы сделать квитанции прозрачнее. Одна из идей — вынести в отдельную строку плату за текущий ремонт. Это поможет жильцам лучше понимать, на что конкретно уходят их деньги.

Более того, на рассмотрении находится предложение совсем запретить коммунальщикам начислять проценты за просрочку. Логика в том, что управляющие компании — не банки, и зарабатывать на долгах граждан они не должны. Но пока это лишь планы.

Для регионов проблема своевременной оплаты стоит особенно остро. Например, по данным мэрии Уфы на июль 2025 года, жители башкирской столицы накопили долгов за ЖКУ на сумму свыше 2,5 миллиардов рублей.

При этом сами счета легче не становятся. Как сообщали в Башкирии, с 1 июля 2025 года в республике серьёзно выросли тарифы. Так, теплоснабжение подорожало на 16,1%, а водоотведение — на 14,1%.

Похожие записи
0
15.09.2025
Дороги и транспорт

Российских автомобилистов начнут автоматически штрафовать за отсутствие ОСАГО

камера видеофиксация нарушений пдд
С 1 ноября камеры по всей России начнут автоматически вычислять водителей без полиса ОСАГО. Штрафы неизбежны, но оспорить ошибку будет просто.
1
11.09.2025
Новости

Кабмин ужесточил правила проверок автобусных перевозчиков

место в маршрутке
Кабмин РФ кардинально изменил правила контроля за автобусными перевозками. Пассажирский транспорт теперь отнесли к высшей категории риска, как и перевозку опасных грузов.
0
11.09.2025
Новости

В Госдуме предложили снизить возраст для пенсионных надбавок

деньги под кошельком
Депутаты внесут в Госдуму законопроект о снижении возраста для пенсионных надбавок с 80 до 70 лет. Сумма доплаты для самых пожилых может вырасти в два раза.
-1
10.09.2025
Новости

Юрист напомнила о штрафах за поцелуи в общественных местах

поцелуй в общественном месте
Романтика в общественных местах может влететь в копеечку или даже обернуться арестом. Юристы напомнили, что слишком страстные поцелуи легко квалифицируются как мелкое хулиганство со всеми вытекающими.
0
10.09.2025
Политика

Госсобрание Башкирии изменит закон о муниципальной службе для участников СВО

курултай башкирии
В Башкирии участникам СВО готовят места в администрациях. Курултай меняет закон, чтобы бойцы без диплома и стажа смогли стать чиновниками и влить свежую кровь в госаппарат.
0
07.09.2025
Новости

Депутаты внесли законопроект о сокращенной пятнице с отработкой в будни

настольные часы в рабочем кабинете
В Госдуме предложили узаконить короткие рабочие пятницы. Радость преждевременна: уходить раньше позволят, только если отработать этот час в другие дни.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.