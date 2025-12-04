0
48 минут
Новости

Госдума рассмотрит законопроект об ограничении работы ночных магазинов

В Госдуму внесен законопроект, дающий регионам право ограничивать время работы магазинов 24/7. Причина — борьба с «наливайками» и шумом.
вывеска башкирское название магазина
В российском парламенте рассмотрят инициативу, которая может кардинально изменить привычный ритм жизни любителей ночных перекусов. Законодательное собрание Кировской области направило федеральным коллегам предложение наделить субъекты РФ полномочиями по регулированию графика работы торговых точек. Если документ примут, местные власти смогут принудительно закрывать магазины в ночное время.

Авторы идеи уверены: вывеска «24 часа» часто служит прикрытием для нелегального сбыта спиртного. По действующим правилам, продавать горячительное ночью нельзя, но многие мелкие маркеты игнорируют запрет. В одной только Кировской области рейд показал, что из 141 круглосуточной точки в 113 спокойно отпускали алкоголь после часа икс.

Помимо борьбы с пьянством, парламентарии заботятся о покое граждан. Торговые объекты в жилых домах становятся магнитом для шумных компаний и создают криминогенную обстановку прямо под окнами спален. Шум от посетителей и разгрузки товара — одна из самых частых жалоб жильцов многоэтажек.

Пояснительная записка к проекту уточняет: сейчас у регионов связаны руки. Они могут ограничивать только работу «наливаек» (общепита в жилых домах), а обычные магазины работают по своему усмотрению. Новый закон должен устранить этот пробел и дать губернаторам рычаг давления на недобросовестных ритейлеров.

Для Башкирии эта тема звучит особенно актуально, учитывая жесткую антиалкогольную политику последних лет. В республике уже действуют строгие ограничения: продажа спиртного полностью запрещена в День молодежи, День знаний и на Сабантуи.

Власти региона регулярно ужесточают правила и в новогодние праздники. Например, в январе 2025 года вводился особый график: 3-го числа купить алкоголь можно было только с 8:00 до 17:00, а с 4 по 6 января — с 10:00 до 17:00. Подобные меры принимаются, чтобы сбить волну «праздничных загулов» и бытовых преступлений.

Также в Башкортостане регулярно проходят облавы на пивной бизнес. Правоохранители и общественники инспектируют точки в жилых кварталах, выявляя нарушения правил торговли. Если федеральный закон о ночных магазинах пройдет чтения в Госдуме, у руководства республики появится еще один инструмент для наведения порядка в спальных районах Уфы и других городов.

