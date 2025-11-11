Госдума предложила повысить пенсии

В Госдуме предлагают увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии до 17 815 рублей для всех пенсионеров России.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить фиксированную выплату к страховой пенсии с 8 907 до 17 815 ₽ в месяц. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Если инициативу поддержат, это увеличит доходы десятков миллионов пенсионеров по всей стране.

Фиксированная выплата — гарантированная часть страховой пенсии, которая не зависит от стажа и заработка. В 2025 году её размер — 8 907 ₽. Предложение Миронова предполагает удвоение этой суммы.

Что предлагает Миронов

В обращении к премьеру Миронов указал: страховая пенсия состоит из индивидуальных пенсионных коэффициентов (зависят от стажа и взносов) и фиксированной выплаты. Вторую индексируют ежегодно по решению правительства. Лидер партии настаивает поднять её до 17 815 ₽.

«Предлагаемое увеличение вписывается в принципы социальной ответственности, провозглашённые в стратегических документах. Это повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие к пенсионной системе», — заявил Миронов.

Почему предлагают изменить выплату

Фиксированную выплату ввели как базовую гарантию минимального дохода для пожилых граждан. Однако, по мнению Миронова, за последние годы она перестала соответствовать реальным потребностям.

Инициатива — часть программы «Справедливой России» по поддержке пенсионеров. Ранее партия предлагала вернуть работающим пенсионерам недополученные индексации за 2016–2024 годы и увеличить пенсии детям, потерявшим родителей.

Инициатива находится на рассмотрении в правительстве. Окончательное решение о пересмотре фиксированной выплаты примет кабинет министров.

По данным Пенсионного фонда России (на 2024 год), страховую пенсию получают более 42 млн человек. Удвоение фиксированной выплаты потребует дополнительных бюджетных расходов около 450 млрд ₽ в год.

Справка: как формируется страховая пенсия

Страховая пенсия в России включает:

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы) — накапливаются в течение трудовой жизни, зависят от стажа и суммы страховых взносов. Стоимость одного балла в 2025 году — 133,05 ₽.

— накапливаются в течение трудовой жизни, зависят от стажа и суммы страховых взносов. Стоимость одного балла в 2025 году — 133,05 ₽. Фиксированную выплату — единая для всех сумма, которую индексирует правительство. С 1 января 2025 года — 8 907 ₽.

Какие пенсии вырастут в 2026 году

С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6% — выше прогнозной инфляции. Также запланирован рост социальных пенсий и денежного довольствия военных и силовиков.

Средний размер страховой пенсии по старости в России — около 23 тыс. ₽ (данные Росстата на конец 2024 года). В Башкортостане средняя страховая пенсия — 21,8 тыс. ₽.