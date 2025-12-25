Госдума предложила компенсировать студентам и пенсионерам половину стоимости аренды жилья

Студенты, пенсионеры и инвалиды смогут вернуть до 50% расходов за съем жилья через новый социальный налоговый вычет. С такой инициативой в правительство обратились депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

Государство компенсирует часть трат на аренду, но с двумя ограничениями. Во-первых, договор найма должен быть официальным — это поможет вывести рынок аренды из тени и собрать больше налогов с владельцев квартир. Во-вторых, сумма возврата не превысит 50% от средней рыночной стоимости аренды в конкретном регионе.

Почему это нужно

Авторы инициативы объясняют предложение дисбалансом цен. При средней зарплате по стране в 73 тысячи рублей стоимость квадратного метра жилья достигает 200 тысяч. Ипотека стала недоступной, а ежемесячные платежи за съемную квартиру съедают большую часть бюджета социально незащищенных граждан.

Ситуация в Уфе

Для жителей Башкирии проблема стоит остро из-за роста цен на аренду в столице региона. К декабрю средняя стоимость однокомнатной квартиры в Уфе закрепилась на уровне 24,9 тысячи рублей. Снять жилье возле университетов еще сложнее: ставки варьируются от 13 тысяч за скромную студию и до 45 тысяч рублей за комфортную квартиру.

Сейчас проблема аренды решается точечно, часто за счет работодателей. Например, уфимский завод ОДК-УМПО компенсирует иногородним сотрудникам до 13 тысяч рублей за наем жилья, а ученикам — до 5 тысяч.

На государственном уровне в Башкирии действуют субсидии на оплату ЖКУ. В декабре республика получила из федерального бюджета 227 млн рублей на компенсацию коммунальных услуг ветеранам, инвалидам и пострадавшим от радиации.