0
6 часов
Новости

Госдума предложила компенсировать студентам и пенсионерам половину стоимости аренды жилья

Студенты, пенсионеры и инвалиды смогут вернуть до 50% расходов за съем жилья через новый социальный налоговый вычет. С такой инициативой в правительство обратились депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».
ключи от квартиры лежат на деньгах
©Ньюс-Баш

Государство компенсирует часть трат на аренду, но с двумя ограничениями. Во-первых, договор найма должен быть официальным — это поможет вывести рынок аренды из тени и собрать больше налогов с владельцев квартир. Во-вторых, сумма возврата не превысит 50% от средней рыночной стоимости аренды в конкретном регионе.

Почему это нужно

Авторы инициативы объясняют предложение дисбалансом цен. При средней зарплате по стране в 73 тысячи рублей стоимость квадратного метра жилья достигает 200 тысяч. Ипотека стала недоступной, а ежемесячные платежи за съемную квартиру съедают большую часть бюджета социально незащищенных граждан.

Ситуация в Уфе

Для жителей Башкирии проблема стоит остро из-за роста цен на аренду в столице региона. К декабрю средняя стоимость однокомнатной квартиры в Уфе закрепилась на уровне 24,9 тысячи рублей. Снять жилье возле университетов еще сложнее: ставки варьируются от 13 тысяч за скромную студию и до 45 тысяч рублей за комфортную квартиру.

Сейчас проблема аренды решается точечно, часто за счет работодателей. Например, уфимский завод ОДК-УМПО компенсирует иногородним сотрудникам до 13 тысяч рублей за наем жилья, а ученикам — до 5 тысяч.

На государственном уровне в Башкирии действуют субсидии на оплату ЖКУ. В декабре республика получила из федерального бюджета 227 млн рублей на компенсацию коммунальных услуг ветеранам, инвалидам и пострадавшим от радиации.

Похожие записи
0
25.12.2025
Новости

В Госдуме заявили об отсутствии планов по полному запрету VPN в 2026 году

vpn на смартфоне
Российские власти не будут вводить тотальный запрет на работу VPN-сервисов в следующем году. Депутаты считают, что полностью перекрывать доступ к анонимайзерам нельзя, так как они помогают пользователям обходить западные санкции.
0
23.12.2025
Новости

Госдума: Telegram не заблокируют до перехода авторов в мессенджер «Мах»

мессенджер телеграм
Власти не станут ограничивать доступ к Telegram, пока российские авторы и СМИ не переведут свою аудиторию в отечественный мессенджер «Мах». Мгновенное отключение платформы сейчас исключено, так как стране
0
23.12.2025
Новости

С 2026 года порог единовременной выплаты пенсии вырастет до 440 тысяч рублей

купюры номиналом 5000 рублей
С 1 января 2026 года граждане получат накопительную пенсию одной выплатой, если на их лицевом счете скопилось менее 440 тысяч рублей. Порог для единовременной выдачи средств увеличился из-за роста прожиточного минимума пенсионера.
0
19.12.2025
Новости

Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращённым

цифры на календаре
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подтвердил: во вторник, 30 декабря 2025 года, россияне работают полный день. Сокращения смены на час не будет. Сразу после этого страна уходит на длинные каникулы до середины января.
0
16.12.2025
Новости

Госдума обязала вести домовые чаты в мессенджере MAX

мессенджер max на смартфоне
Госдума в окончательном чтении одобрила поправки в Жилищный кодекс, которые регламентируют цифровое взаимодействие собственников квартир. Теперь управляющие компании, операторы по обращению с отходами
0
13.12.2025
Экономика

Три источника новогодних выплат для россиян назвали в Госдуме

пятитысячные рублевые купюры
Председатель думского комитета по собственности Сергей Гаврилов сообщил ТАСС, что федеральная новогодняя выплата для всех россиян в 2025 году не предусмотрена. Средства к праздникам поступят только отдельным
0
10.12.2025
Новости

В Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов: депутаты готовят законопроект о 30-часовой неделе

собеседники сидят с ручками
Фракция КПРФ готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект об изменении трудового графика россиян, передает РИА Новости. Инициатива предполагает законодательное закрепление шестичасового рабочего дня вместо нынешнего восьмичасового.
0
10.12.2025
Новости

В России обсуждают введение топливных карт для многодетных семей: бензин может стать бесплатным или сильно дешевле

заправочный пистолет в баке автомобиля
В Правительстве РФ изучают инициативу о введении топливных карт для многодетных семей. Предложение было направлено на рассмотрение в Минэнерго вице-премьером Александром Новаком по итогам обращения уполномоченного по правам ребенка.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.