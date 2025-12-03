0
44 минуты
Новости

Госдума пояснила, почему не будет запрета на продажу квартир пенсионерами из‑за «схемы Долиной»

В Госдуме не поддержали идею запрета на продажу жилья пожилыми людьми. Владимир Кошелев заявил, что права собственников не должны страдать из-за мошенников.
молоток и ключ с брелоком
©Grok

Российские законодатели не планируют вводить запрет на сделки с недвижимостью для граждан пенсионного возраста, несмотря на рост числа мошенничеств. Первый зампред профильного комитета Госдумы Владимир Кошелев сообщил, что подобные ограничения рассматриваться не будут. По словам депутата, лишение пожилых людей права распоряжаться имуществом противоречит принципам социального государства и создает необоснованную сегрегацию.

Дискуссия о мерах защиты возникла на фоне резонансных преступлений, когда аферисты вынуждают жертв продавать единственное жилье. Кошелев отметил, что вместо тотальных запретов разрабатываются другие механизмы. В частности, обсуждается введение обязательного нотариального заверения сделок и страхования титула при продаже единственной квартиры.

Также ЛДПР предложила признавать мошенничество в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством. Это коснется и хищений с банковских счетов, и махинаций с жильем. Параллельно рассматривается идея использования эскроу-счетов для вторичного рынка: деньги покупателя будут замораживаться на несколько дней, что даст время на дополнительную проверку чистоты сделки.

Одной из причин активного обсуждения проблемы стала «схема Долиной», названная так после случая с народной артисткой. Лариса Долина под давлением телефонных мошенников продала элитную квартиру за 112 миллионов рублей и перевела средства преступникам. Аферисты убедили певицу в необходимости спасения имущества в рамках вымышленной спецоперации. Певица через суд добилась возвращения недвижимости, а покупательница осталась и без квартиры и без денег.

Проблема обмана граждан остается острой и в регионах, о чем регулярно пишет News-Bash. Один из недавних случаев в Уфе закончился не только финансовыми потерями, но и уголовным преследованием для пострадавшей. 27-летняя жительница, попав под влияние преступников, отдала им почти 3 миллиона рублей. Чтобы вернуть деньги, кураторы заставили ее совершить нападения на банк и ломбард.

Похожие записи
0
02.12.2025
Политика

Госдума отказалась поддержать проект Башкирии о выделении земельных участков для инвалидов

участок земли с забором
Депутаты Госдумы 2 декабря проголосовали против инициативы Башкирии о правилах выдачи земли инвалидам.
0
02.12.2025
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье и ставок по ипотеке в 2026 году

строящийся дом
Аналитики дали прогноз по ипотеке и ценам на жилье в 2026 году: ставки по рыночным кредитам останутся на уровне 14-17%, доступность снизится, а стоимость квартир вырастет на 10-20%.
0
01.12.2025
Экономика

В России хотят упразднить статус индивидуального предпринимателя

депутаты в госдуме
В Госдуме сообщили о планах ликвидировать статус ИП для борьбы с «серыми» схемами. Предпринимателей переведут в формат юридических лиц после 2029 года.
0
26.11.2025
Семья

В Госдуму внесли законопроект о минимальном размере алиментов на детей

монеты на кошельке
Парламентарии хотят законодательно закрепить минимальную сумму на содержание детей. Изменения коснутся родителей, которые платят алименты исходя из официального дохода.
0
26.11.2025
Новости

В Госдуме назвали блокировку WhatsApp* «вопросом времени»

смартфон в руках
Зампред комитета ГД по экономполитике считает блокировку мессенджера неизбежной из-за постоянных нарушений российского законодательства и проблем с безопасностью данных.
0
19.11.2025
Семья

Родителям трёх и более детей готовят сюрприз: выплаты в декрете хотят поднять до 100%

женщина с коляской
Российские семьи с тремя и более детьми могут получить право на декретный отпуск с выплатой до 100% от среднего заработка. Соответствующий законопроект, направленный на усиление поддержки многодетности, разрабатывается в Государственной думе.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.