Госдума пояснила, почему не будет запрета на продажу квартир пенсионерами из‑за «схемы Долиной»

В Госдуме не поддержали идею запрета на продажу жилья пожилыми людьми. Владимир Кошелев заявил, что права собственников не должны страдать из-за мошенников.

Российские законодатели не планируют вводить запрет на сделки с недвижимостью для граждан пенсионного возраста, несмотря на рост числа мошенничеств. Первый зампред профильного комитета Госдумы Владимир Кошелев сообщил, что подобные ограничения рассматриваться не будут. По словам депутата, лишение пожилых людей права распоряжаться имуществом противоречит принципам социального государства и создает необоснованную сегрегацию.

Дискуссия о мерах защиты возникла на фоне резонансных преступлений, когда аферисты вынуждают жертв продавать единственное жилье. Кошелев отметил, что вместо тотальных запретов разрабатываются другие механизмы. В частности, обсуждается введение обязательного нотариального заверения сделок и страхования титула при продаже единственной квартиры.

Также ЛДПР предложила признавать мошенничество в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством. Это коснется и хищений с банковских счетов, и махинаций с жильем. Параллельно рассматривается идея использования эскроу-счетов для вторичного рынка: деньги покупателя будут замораживаться на несколько дней, что даст время на дополнительную проверку чистоты сделки.

Одной из причин активного обсуждения проблемы стала «схема Долиной», названная так после случая с народной артисткой. Лариса Долина под давлением телефонных мошенников продала элитную квартиру за 112 миллионов рублей и перевела средства преступникам. Аферисты убедили певицу в необходимости спасения имущества в рамках вымышленной спецоперации. Певица через суд добилась возвращения недвижимости, а покупательница осталась и без квартиры и без денег.

Проблема обмана граждан остается острой и в регионах, о чем регулярно пишет News-Bash. Один из недавних случаев в Уфе закончился не только финансовыми потерями, но и уголовным преследованием для пострадавшей. 27-летняя жительница, попав под влияние преступников, отдала им почти 3 миллиона рублей. Чтобы вернуть деньги, кураторы заставили ее совершить нападения на банк и ломбард.