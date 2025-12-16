Госдума обязала вести домовые чаты в мессенджере MAX

Госдума в окончательном чтении одобрила поправки в Жилищный кодекс, которые регламентируют цифровое взаимодействие собственников квартир. Теперь управляющие компании, операторы по обращению с отходами и ресурсоснабжающие организации обязаны вести диалог с жильцами через отечественную платформу MAX.

Нововведение касается всех официальных уведомлений, ответов на обращения и проведения общедомовых собраний в онлайн-формате. По мнению депутатов, это поможет решить проблему с анонимными аккаунтами и посторонними в чатах, поскольку доступ в российский сервис возможен только по подтвержденному номеру телефона, пишет «Эксперт».

Для Москвы законодатели предусмотрели исключение. Власти столицы смогут самостоятельно решать, использовать ли федеральную платформу или сохранить городские системы вроде «Электронного дома», если это будет закреплено специальным соглашением. Остальным регионам предстоит перейти на новую систему.

Мессенджер MAX является разработкой компании VK и с осени обязателен для предустановки на все устройства, продаваемые в стране. Приложение позиционируется как платформа для взаимодействия с госуслугами: в него интегрирована нейросеть, а размер пересылаемых файлов может достигать 4 гигабайт.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин обозначал сроки, согласно которым цифровизация ЖКХ должна охватить все многоквартирные дома до конца 2025 года. В декабре пользователи портала Госуслуг начали получать уведомления с предложением присоединиться к официальному чату своего дома.