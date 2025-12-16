0
15 минут
Новости

Госдума обязала вести домовые чаты в мессенджере MAX

Госдума в окончательном чтении одобрила поправки в Жилищный кодекс, которые регламентируют цифровое взаимодействие собственников квартир. Теперь управляющие компании, операторы по обращению с отходами и ресурсоснабжающие организации обязаны вести диалог с жильцами через отечественную платформу MAX.
мессенджер max на смартфоне
©Ньюс-Баш

Нововведение касается всех официальных уведомлений, ответов на обращения и проведения общедомовых собраний в онлайн-формате. По мнению депутатов, это поможет решить проблему с анонимными аккаунтами и посторонними в чатах, поскольку доступ в российский сервис возможен только по подтвержденному номеру телефона, пишет «Эксперт».

Для Москвы законодатели предусмотрели исключение. Власти столицы смогут самостоятельно решать, использовать ли федеральную платформу или сохранить городские системы вроде «Электронного дома», если это будет закреплено специальным соглашением. Остальным регионам предстоит перейти на новую систему.

Мессенджер MAX является разработкой компании VK и с осени обязателен для предустановки на все устройства, продаваемые в стране. Приложение позиционируется как платформа для взаимодействия с госуслугами: в него интегрирована нейросеть, а размер пересылаемых файлов может достигать 4 гигабайт.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин обозначал сроки, согласно которым цифровизация ЖКХ должна охватить все многоквартирные дома до конца 2025 года. В декабре пользователи портала Госуслуг начали получать уведомления с предложением присоединиться к официальному чату своего дома.

Похожие записи
0
13.12.2025
Экономика

Три источника новогодних выплат для россиян назвали в Госдуме

пятитысячные рублевые купюры
Председатель думского комитета по собственности Сергей Гаврилов сообщил ТАСС, что федеральная новогодняя выплата для всех россиян в 2025 году не предусмотрена. Средства к праздникам поступят только отдельным
0
11.12.2025
Новости

Россиян предупредили о штрафах за установку новогодних ёлок в подъездах

игрушка на елке
Установка новогодней ёлки в подъезде или на лестничной клетке может грозить жильцам штрафом до 15 000 рублей за нарушение правил пожарной безопасности.
0
10.12.2025
Образование

Родители в Башкирии критикуют обязательный вход в электронный дневник школьника через мессенджер Max

женщина держит в руках смартфон
Жители республики обсуждают изменившийся порядок авторизации в государственной информационной системе образования.
0
10.12.2025
Новости

В Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов: депутаты готовят законопроект о 30-часовой неделе

собеседники сидят с ручками
Фракция КПРФ готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект об изменении трудового графика россиян, передает РИА Новости. Инициатива предполагает законодательное закрепление шестичасового рабочего дня вместо нынешнего восьмичасового.
0
10.12.2025
Экономика

Кому в 2026 году четыре раза пересчитают надбавку к пенсии

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Членам летных экипажей и работникам угольной промышленности надбавку к пенсии пересчитают четыре раза в 2026 году.
0
09.12.2025
Новости

Когда собственника могут выселить из квартиры

молоток и ключ с брелоком
Даже собственника могут выселить из квартиры за систематические нарушения, самовольную перепланировку или использование жилья не по назначению.
0
08.12.2025
Новости

В Башкирии фиксируют массовые жалобы на работу MAX

мессенджер max на смартфоне
О проблемах в работе мессенджера MAX сообщили жители Башкирии, обратив внимание на сбои при авторизации и отправке сообщений. Пользователи отмечают, что неполадки начались 8 декабря в первой половине дня
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.