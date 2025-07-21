Госдума готовит конфискацию криптовалют: этой осенью примут закон о штрафах до 1 млн рублей за расчеты в биткоинах

С 2026 года в России начнут штрафовать за оплату товаров и услуг криптовалютой. Физлицам грозит до 200 тысяч, а компаниям — до миллиона, с конфискацией самой крипты ©Imagen
Любителям рассчитываться биткоинами и прочими цифровыми активами приготовиться. По информации от главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, с 2026 года за такие операции начнут выписывать совсем не виртуальные штрафы. Законопроект, разработанный ЦБ и Минфином, планируют принять уже этой осенью.
Власти решили закрыть правовую дыру, которая зияла с 2021 года. Тогда платить криптой вроде как запретили, но никакой ответственности за это не предусмотрели. Теперь этот забор без калитки решили достроить. Нарушителей будут наказывать рублём, причём довольно ощутимо.
Обычным гражданам за попытку оплатить что-то криптой придётся заплатить штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц санкции ещё строже — от 700 тысяч до 1 миллиона. Но это не всё. Самое неприятное — саму криптовалюту, использованную для незаконного платежа, будут конфисковывать.
Несмотря на запрет, практика таких расчётов ушла в «серую зону» и процветала. Криптой платили за онлайн-курсы, видеоигры, а также переводили зарплаты айтишникам и креативщикам, особенно при работе с зарубежными заказчиками.
Государство таким образом даёт понять: покупать, майнить и хранить криптовалюту можно, а вот использовать её как деньги внутри страны — уже нет. Цель — сделать подобные схемы экономически невыгодными и рискованными.
- Почему власти решили ввести штрафы именно сейчас, если запрет действует с 2021 года?
Основная причина — закрыть правовой пробел, из-за которого запрет существовал, а прямого наказания за его нарушение не было. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно подчёркивала, что регулятор выступает категорически против использования криптовалют для расчётов внутри страны из-за их высокой волатильности и рисков использования в непрозрачных операциях. Рост «серого рынка» таких платежей, объём которых за последние годы вырос в 2,5 раза, стал последним аргументом в пользу введения жёстких санкций.
- Запрет коснётся абсолютно всех крипто-платежей? Есть ли исключения?
Да, есть одно важное исключение. Новый закон не затронет использование криптовалют во внешнеэкономической деятельности. Для таких операций сохраняется возможность использования цифровых активов в рамках специального экспериментального правового режима (ЭПР). Это позволяет российским компаниям-экспортёрам и импортёрам рассчитываться с зарубежными партнёрами в криптовалюте, обходя санкционные ограничения, но не разрешает использовать её как альтернативу рублю внутри страны.
- Насколько велик этот «серый рынок» платежей, с которым борются власти?
Он довольно значителен. По экспертным оценкам, в 2023 году в России работало от 300 до 400 различных криптопроцессинговых сервисов и телеграм-ботов, которые помогали бизнесу принимать оплату за товары и услуги в криптовалюте. Это создавало целую теневую инфраструктуру для обхода официального запрета.
- А кроме штрафов за оплату, есть ли другая ответственность за операции с криптовалютой?
Да, и она гораздо серьёзнее. Новый закон касается именно факта оплаты криптой. Однако уже сейчас действуют другие нормы:
Налоги: С 1 января 2025 года криптовалюта официально признана имуществом, а значит, доходы от её продажи или майнинга облагаются налогом. За уклонение от уплаты налогов в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность по статье 198 УК РФ — штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет.
Уголовная ответственность: Использование криптовалюты для отмывания денег или финансирования преступной деятельности наказывается по статье 174 УК РФ. Санкции по ней могут достигать штрафа в 1 млн рублей или лишения свободы на срок до 7 лет.
- Как именно будет работать механизм конфискации? Это самая болезненная мера?
Представители Центробанка прямо называют конфискацию «наиболее болезненным явлением» в новом законопроекте. Механизм будет реализован через новую статью 15.49, которую введут в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Это означает, что после фиксации правонарушения (незаконной оплаты) суд, помимо наложения штрафа, будет выносить решение об изъятии той суммы криптовалюты, которая была использована в транзакции, в пользу государства.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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