Госдума готовит конфискацию криптовалют: этой осенью примут закон о штрафах до 1 млн рублей за расчеты в биткоинах

С 2026 года в России начнут штрафовать за оплату товаров и услуг криптовалютой. Физлицам грозит до 200 тысяч, а компаниям — до миллиона, с конфискацией самой крипты

Любителям рассчитываться биткоинами и прочими цифровыми активами приготовиться. По информации от главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, с 2026 года за такие операции начнут выписывать совсем не виртуальные штрафы. Законопроект, разработанный ЦБ и Минфином, планируют принять уже этой осенью.

Власти решили закрыть правовую дыру, которая зияла с 2021 года. Тогда платить криптой вроде как запретили, но никакой ответственности за это не предусмотрели. Теперь этот забор без калитки решили достроить. Нарушителей будут наказывать рублём, причём довольно ощутимо.

Обычным гражданам за попытку оплатить что-то криптой придётся заплатить штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц санкции ещё строже — от 700 тысяч до 1 миллиона. Но это не всё. Самое неприятное — саму криптовалюту, использованную для незаконного платежа, будут конфисковывать.

Несмотря на запрет, практика таких расчётов ушла в «серую зону» и процветала. Криптой платили за онлайн-курсы, видеоигры, а также переводили зарплаты айтишникам и креативщикам, особенно при работе с зарубежными заказчиками.

Государство таким образом даёт понять: покупать, майнить и хранить криптовалюту можно, а вот использовать её как деньги внутри страны — уже нет. Цель — сделать подобные схемы экономически невыгодными и рискованными.