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Город в Башкирии накрыл град размером с горошину

В Стерлитамаке и окрестностях природа решила напомнить, кто тут главный. По данным местных пабликов, на город обрушился град размером с горошину.

Градины сыпались так плотно, что земля буквально побелела. Местные жители делились кадрами в соцсетях — выглядит как будто кто-то перепутал времена года.

Дачники и фермеры уже начали считать убытки. Грядки и будущий урожай могли серьезно пострадать от такой природной стихии. Особенно досталось тем, кто только высадил рассаду.

RuTube

Кстати, это уже не первый случай — похожий погодный хаос недавно творился в Салаватском районе.

Башгидрометцентр не добавляет оптимизма: впереди заморозки до -2°C. Причем они ожидаются как в в воздухе, так и на земле.

Стерлитамак
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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