Город в Башкирии накрыл град размером с горошину

В Стерлитамаке и окрестностях природа решила напомнить, кто тут главный. По данным местных пабликов, на город обрушился град размером с горошину.

Градины сыпались так плотно, что земля буквально побелела. Местные жители делились кадрами в соцсетях — выглядит как будто кто-то перепутал времена года.

Дачники и фермеры уже начали считать убытки. Грядки и будущий урожай могли серьезно пострадать от такой природной стихии. Особенно досталось тем, кто только высадил рассаду.

Кстати, это уже не первый случай — похожий погодный хаос недавно творился в Салаватском районе.

Башгидрометцентр не добавляет оптимизма: впереди заморозки до -2°C. Причем они ожидаются как в в воздухе, так и на земле.