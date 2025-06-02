Главный символ Башкирии исчезнет на два года

В столице Башкортостана утверждена программа восстановления знаменитого монумента национальному герою. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник, 2 июня.

Впервые за шесть десятков лет легендарная фигура всадника на коне покинет свое место на уфимском холме. Власти приняли решение о крупномасштабном восстановлении главного символа республики после получения экспертного заключения о критическом состоянии монумента. Скульптурное произведение Сосланбека Тавасиева требует срочного вмешательства из-за серьезной коррозии металлических элементов, деформации опорных конструкций и повреждения защитного слоя.

Руководитель Башкирии Радий Хабиров заявил о недопустимости дальнейших отсрочек: «Рисковать нельзя. Если пойдем на авось, можем потерять памятник».

Подготовительные мероприятия стартуют уже этим летом. С 30 июня площадь вокруг монумента станет недоступной для посетителей — территория от здания Конгресс-холла до основания памятника будет огорожена, а специальная техника начнет установку строительных конструкций.

Восстановительная программа включает три основных периода:

Первый этап продлится до сентября 2025 года и предусматривает снятие скульптуры с пьедестала при помощи подъемной техники с последующей доставкой в специализированную мастерскую в Уфе, оборудованную для работы с объектами федерального статуса.

Второй этап охватит период с октября 2025 по апрель 2027 года. Мастера заменят внутренний металлический каркас, устранят повреждения чугунных элементов, проведут антикоррозийную защиту и восстановят разрушенные детали, включая сильно пострадавшие задние конечности коня.

Завершающий этап займет время с апреля по сентябрь 2027 года и включит модернизацию фонтанного комплекса, облагораживание прилегающей зоны и укрепление основания.

Надзор за качеством выполнения работ будет осуществляться на высшем уровне: по распоряжению Хабирова каждую стадию проекта будут контролировать эксперты Российской академии художеств под руководством ее президента Василия Церетели. За плечами специалистов — опыт восстановления московского храма Христа Спасителя. Церетели гарантировал сохранение оригинального стиля Тавасиева. Весь комплекс мероприятий останется в границах Башкирии. Дополнительно сформирована гражданская комиссия для наблюдения за ходом работ.

Торжественное возвращение обновленного памятника намечено на 11 октября 2027 года — точно к 60-летнему юбилею его установки.