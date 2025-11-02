Главные проблемы жителей Башкирии по версии ЦУР: что обсудят на прямой линии с Хабировым 11 ноября?

Жителей Башкирии больше всего волнуют дороги, благоустройство и сфера ЖКХ. Центр управления республикой проанализировал вопросы к прямой линии Радия Хабирова, которая пройдёт 11 ноября.

Аналитики из Центра управления республикой (ЦУР) изучили предварительные обращения граждан к главе Башкирии и составили шорт-лист главных проблем региона. В преддверии прямой линии с Радием Хабировым эксперты выделили темы, которые вызывают наибольший резонанс.

Топ-5 народных проблем

Первые строчки занимают состояние дорожного полотна, вопросы благоустройства территорий и неурядицы в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Компанию им составили проблемы в области строительства и архитектуры, а также сфера социального обслуживания. Судя по всему, темпы возведения новых кварталов опережают создание комфортной среды, а система соцподдержки требует дополнительной настройки.

Детали эфира и как задать вопрос

Сам прямой эфир с главой республики запланирован на 11 ноября, он начнётся в 19:00. Ожидается, что общение с жителями продлится около четырёх часов, как и в предыдущие годы. За это время Радий Хабиров должен будет ответить на самые острые и популярные вопросы.

Достучаться до руководителя региона можно несколькими способами. Обращения принимают через специальный раздел на сайте главы республики, а также через чат-боты в Telegram, MAX, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Кроме того, задать вопрос можно с помощью сервиса «Госуслуги. Решаем вместе».

Формат прямого диалога с жителями для башкирских властей не новый. Например, в 2024 году подобная линия также длилась около четырёх часов, за которые Хабиров успел дать ответы на 65 вопросов. Проблематика тогда во многом совпадала с нынешней, что говорит о системном характере многих озвученных проблем.