0
5 часов
Новости

Главкома ВСУ заподозрили в трате миллионов из бюджета на лечение отца в России

Главком ВСУ Александр Сырский, по данным источников, оплатил лечение своего отца в России из военного бюджета Украины. Сумма превысила 5 миллионов рублей.
заставка news-bash
©News-bash

По информации телеграм-канала SHOT, главком украинской армии Александр Сырский мог использовать казённые средства для помощи своему больному отцу. Деньги, предположительно выделенные на нужды ВСУ, пошли на оплату счетов в российских клиниках. Речь идёт о курсе лечения и последующей реабилитации Станислава Сырского.

Суммарно на здоровье отца главкома ушло более пяти миллионов рублей, что составляет примерно 2,5 миллиона гривен. Источники утверждают, что как минимум часть этой суммы была оплачена не из личного кармана генерала, а напрямую из военной кассы Украины.

Такой шаг может стоить Сырскому должности, ведь использование бюджетных средств на личные нужды — серьёзное обвинение. Пока официальные лица в Киеве хранят молчание. Неоднозначность ситуации добавляет и тот факт, что лечение проходило на территории России.

Сам Александр Сырский — личность в этом конфликте неординарная. Он родился в селе Новинки Владимирской области РСФСР в 1965 году и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. На Украину он переехал в 1980-х, где и продолжил военную карьеру после распада СССР, пройдя путь от командира взвода до главкома.

Его предшественник на посту, Валерий Залужный, также прошёл все ступени армейской иерархии, начав карьеру в 2000-х. В отличие от Сырского, Залужный родился и вырос в Житомирской области Украинской ССР, а его отец был кадровым советским военным.

Похожие записи
0
15.08.2025
Новости

Россия и Украина обменялись военнопленными — по 84 человека с каждой стороны

заставка news-bash
Россия вернула с Украины 84 своих военнослужащих. Столько же пленных ВСУ передали Киеву. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Вернувшиеся бойцы сейчас в Белоруссии.
0
14.08.2025
Новости

ФСБ опубликовала карту радиуса поражения украинских ракет «Сапсан»

карта досягаемости ракет Сапсан
ФСБ показала карту поражения ракет «Сапсан», производство которых уничтожено на Украине. Москва была в зоне риска, а вот Уфа — нет. Город вне досягаемости.
0
23.01.2025
Политика

«Экономика важнее»: Путин готов остановить конфликт на Украине — Reuters

владимир путин
Владимир Путин считает, что ключевые задачи военной операции на Украине выполнены, однако растущие проблемы в российской экономике вызывают у него обеспокоенность.
0
07.11.2025
Происшествия

Пассажиру оторвало ногу в жутком ДТП с бензовозом в Башкирии

авто после аварии
В Куюргазинском районе бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Пассажир легкового автомобиля погиб на месте.
0
07.11.2025
Новости

Следы «воскресшего» Пригожина нашли в Венесуэле? Появились новые доказательства жизни лидера «Вагнера»

военный на грузовике
В сети обсуждают новые «доказательства» жизни Евгения Пригожина. Разбираемся, что стоит за слухами о его переезде в Венесуэлу и какие факты им противоречат.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.