Главком ВСУ Александр Сырский, по данным источников, оплатил лечение своего отца в России из военного бюджета Украины. Сумма превысила 5 миллионов рублей.

По информации телеграм-канала SHOT, главком украинской армии Александр Сырский мог использовать казённые средства для помощи своему больному отцу. Деньги, предположительно выделенные на нужды ВСУ, пошли на оплату счетов в российских клиниках. Речь идёт о курсе лечения и последующей реабилитации Станислава Сырского.

Суммарно на здоровье отца главкома ушло более пяти миллионов рублей, что составляет примерно 2,5 миллиона гривен. Источники утверждают, что как минимум часть этой суммы была оплачена не из личного кармана генерала, а напрямую из военной кассы Украины.

Такой шаг может стоить Сырскому должности, ведь использование бюджетных средств на личные нужды — серьёзное обвинение. Пока официальные лица в Киеве хранят молчание. Неоднозначность ситуации добавляет и тот факт, что лечение проходило на территории России.

Сам Александр Сырский — личность в этом конфликте неординарная. Он родился в селе Новинки Владимирской области РСФСР в 1965 году и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. На Украину он переехал в 1980-х, где и продолжил военную карьеру после распада СССР, пройдя путь от командира взвода до главкома.

Его предшественник на посту, Валерий Залужный, также прошёл все ступени армейской иерархии, начав карьеру в 2000-х. В отличие от Сырского, Залужный родился и вырос в Житомирской области Украинской ССР, а его отец был кадровым советским военным.