Главная » Новости
119

Глава ЖКХ Башкирии встретилась с сыном-штурмовиком в зоне СВО

Глава башкирского МинЖКХ Ирина Голованова поехала в рабочую командировку и неожиданно встретилась с сыном, который служит в штурмовом полку в СВО.
женщина с сыном в зоне сво
©Ирина Голованова

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова во время рабочей поездки в зону СВО неожиданно встретила своего сына, который служит в штурмовом подразделении. О короткой встрече она рассказала 21 августа в своих соцсетях.

Голованова отправилась в командировку, надеясь увидеть сына, но почти не верила в такую возможность. В декабре прошлого года она уже приезжала в зону СВО с гуманитарной миссией, однако тогда встреча не состоялась.

По словам министра, для сына её появление стало полной неожиданностью. Он, как обычно сдержанный и сосредоточенный, торопился по службе. Матери удалось лишь обнять его.

Свой пост Ирина Голованова завершила пожеланием: «Мира всем нам и нашим детям!».

Ирина Голованова СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.