Глава ЖКХ Башкирии встретилась с сыном-штурмовиком в зоне СВО

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова во время рабочей поездки в зону СВО неожиданно встретила своего сына, который служит в штурмовом подразделении. О короткой встрече она рассказала 21 августа в своих соцсетях.

Голованова отправилась в командировку, надеясь увидеть сына, но почти не верила в такую возможность. В декабре прошлого года она уже приезжала в зону СВО с гуманитарной миссией, однако тогда встреча не состоялась.

По словам министра, для сына её появление стало полной неожиданностью. Он, как обычно сдержанный и сосредоточенный, торопился по службе. Матери удалось лишь обнять его.

Свой пост Ирина Голованова завершила пожеланием: «Мира всем нам и нашим детям!».