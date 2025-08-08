Глава управления Росприроднадзора по Башкирии Болотов перешел в центральный аппарат ведомства

Глава Южно-Уральского Росприроднадзора Роман Болотов ушёл на повышение в Москву. Теперь ведомством в Башкирии и Оренбуржье будет руководить его заместитель.

В Южно-Уральском управлении Росприроднадзора — серьёзные кадровые перестановки, о которых сообщил РБК Уфа. Руководитель ведомства Роман Болотов меняет место работы, перебираясь в центральный аппарат службы в столице. Он получил должность советника главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Кресло начальника межрегионального управления, которое держит на экологическом контроле Башкирию и Оренбургскую область, занял Василий Муленков. Ранее он трудился заместителем Болотова и возглавлял отдел госнадзора по Башкирии.

44-летний Роман Болотов — уроженец Чечни. Он успел поработать заместителем главы Кусинского района, вице-мэром Златоуста и замглавы района в Челябинске.

До того, как возглавить Южно-Уральское управление в ноябре 2019 года, Болотов также руководил управлением транспорта в челябинской мэрии. Его назначение в Росприроднадзор почти шесть лет назад стало новой вехой в карьере чиновника, переведя его из муниципальных управленцев в ранг федерального инспектора.