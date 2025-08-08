Глава управления Росприроднадзора по Башкирии Болотов перешел в центральный аппарат ведомства

Глава Южно-Уральского Росприроднадзора Роман Болотов ушёл на повышение в Москву. Теперь ведомством в Башкирии и Оренбуржье будет руководить его заместитель. ©пресс-служба главы Башкирии
В Южно-Уральском управлении Росприроднадзора — серьёзные кадровые перестановки, о которых сообщил РБК Уфа. Руководитель ведомства Роман Болотов меняет место работы, перебираясь в центральный аппарат службы в столице. Он получил должность советника главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
Кресло начальника межрегионального управления, которое держит на экологическом контроле Башкирию и Оренбургскую область, занял Василий Муленков. Ранее он трудился заместителем Болотова и возглавлял отдел госнадзора по Башкирии.
44-летний Роман Болотов — уроженец Чечни. Он успел поработать заместителем главы Кусинского района, вице-мэром Златоуста и замглавы района в Челябинске.
До того, как возглавить Южно-Уральское управление в ноябре 2019 года, Болотов также руководил управлением транспорта в челябинской мэрии. Его назначение в Росприроднадзор почти шесть лет назад стало новой вехой в карьере чиновника, переведя его из муниципальных управленцев в ранг федерального инспектора.
Чем конкретно Роман Болотов запомнился на посту главы Южно-Уральского управления Росприроднадзора?
За время работы Романа Болотова в должности руководителя Южно-Уральского межрегионального управления ведомство достигло значительных успехов в борьбе с экологическими нарушениями в Башкирии. Ключевые достижения включают:
Борьба с нелегальной золотодобычей: Болотов активно участвовал в работе межведомственной комиссии, созданной по инициативе главы Башкирии в 2021 году для борьбы с недобросовестными недропользователями. За время работы комиссии было отозвано 28 лицензий на добычу россыпного золота у таких компаний, как «Графское» и «Таналык».
Возмещение ущерба природе: Управление под его руководством добилось в судах взыскания вреда, нанесенного природе Башкирии, и обязало недобросовестных недропользователей рекультивировать нарушенные земли. Только в 2024 году было выиграно 10 судебных исков, а на 2025 год подготовлено более 20 новых.
Увеличение сборов: Благодаря внедрению цифровых аналитических инструментов ведомство добилось значительного роста поступлений экологических сборов, выявляя новых плательщиков и контролируя дисциплину существующих предприятий.
Что известно о его карьере до перехода на госслужбу?
До начала работы в муниципальных и государственных органах Роман Болотов занимал различные должности, не связанные напрямую с госслужбой. Он работал заведующим отделом по работе с молодежью в доме культуры железнодорожников города Златоуста, а также был генеральным директором ООО «Шишимский мрамор».
Кто такая Светлана Радионова, советником которой он стал?
Светлана Радионова — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) с конца 2018 года. Она имеет несколько высших образований, включая юридическое и финансовое. Вступив в должность, Радионова провела структурную реформу ведомства: штат инспекторов был увеличен, а административный аппарат сокращен. Под её руководством был возрожден Научно-технический совет при ведомстве для диалога с наукой и бизнесом. Кроме того, Росприроднадзор стал одним из лидеров по уровню цифровизации услуг среди госорганов.
Каковы ключевые задачи Росприроднадзора на 2025 год?
В 2025 году одной из главных задач ведомства является оценка соблюдения недропользователями обязательных требований по ликвидации объектов недропользования. Также утверждены программы профилактики рисков причинения вреда по основным направлениям государственного контроля, включая геологический, земельный и лесной надзор.
