Глава Уфы вписал название города на лестнице Селарона в Рио-де-Жанейро

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прилетел в Бразилию и решил увековечить башкирский город прямо на знаменитой лестнице Селарона. Чиновник собственноручно вписал название столицы республики на стене возле этой туристической мекки в Рио.

Официальная версия — мэр приехал на Генеральную Ассамблею БРИКС+ обмениваться опытом и перенимать лучшие практики. Ну и заодно решил отметиться на достопримечательности, куда стекаются толпы туристов со всего мира.

Лестницу Селарона создавал один художник, который годами расписывал каждую плиточку. Сначала его никто не замечал, а теперь это символ города. Туда до сих пор привозят плитку со всех концов планеты.

Мавлиев пообещал, что и уфимская плитка скоро появится на лестнице. Типа, маленькие усилия создают великие дела.

Хорошо хоть не написал «Здесь был Вася». А то представляете — едет чиновник за бюджетные деньги на международную ассамблею, а занимается уличным искусством. Хотя для продвижения Уфы в мире — почему бы и нет.