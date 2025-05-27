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Глава Уфы вписал название города на лестнице Селарона в Рио-де-Жанейро

©администрация Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прилетел в Бразилию и решил увековечить башкирский город прямо на знаменитой лестнице Селарона. Чиновник собственноручно вписал название столицы республики на стене возле этой туристической мекки в Рио.

Официальная версия — мэр приехал на Генеральную Ассамблею БРИКС+ обмениваться опытом и перенимать лучшие практики. Ну и заодно решил отметиться на достопримечательности, куда стекаются толпы туристов со всего мира.

уфа на лестнице Селарона
©администрация Уфы

Лестницу Селарона создавал один художник, который годами расписывал каждую плиточку. Сначала его никто не замечал, а теперь это символ города. Туда до сих пор привозят плитку со всех концов планеты.

Мавлиев пообещал, что и уфимская плитка скоро появится на лестнице. Типа, маленькие усилия создают великие дела.

RuTube

Хорошо хоть не написал «Здесь был Вася». А то представляете — едет чиновник за бюджетные деньги на международную ассамблею, а занимается уличным искусством. Хотя для продвижения Уфы в мире — почему бы и нет.

Ратмир Мавлиев Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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