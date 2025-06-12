Глава СКР по Башкирии Владимир Архангельский стал генерал-майором

Соответствующий указ был подписан президентом Путиным.

Новые генеральские погоны для главного следователя Башкирии приурочили ко Дню России. О присвоении звания Владимиру Архангельскому, как передаёт пресс-служба ведомства, объявили на торжественном мероприятии в Москве.

Соответствующий указ был подписан президентом Путиным. А личные поздравления и благодарность за безупречную службу Архангельский получил от председателя СК России Александра Бастрыкина. Для руководителя это стало важной вехой в карьере.

Владимир Владимирович возглавляет следственное управление в республике с весны 2023 года. На этот пост его перевели после успешной работы в других регионах.

Родился будущий генерал в 1975 году. Службу начал ещё в 1997-м, отдав почти 17 лет работе в структурах прокуратуры и Следкома в Пензенской области.

Его карьера — это настоящий вояж по знаковым точкам на карте страны. В 2014-м специалиста отправили в Крым, где он занял кресло замруководителя республиканского Главка СК. Спустя пять лет последовал новый мув — возвращение в Пензу на позицию первого зама.

Там Архангельский, будучи руководителем межрайонного отдела, поставил точку в истории так называемой «татарской ОПГ» — влиятельной группировки под руководством криминального босса Рафа Чёрного. За эту операцию он получил медаль «За заслуги».

В Крыму он зарекомендовал себя как гроза коррупционеров. Именно Архангельский вёл громкие дела, например, о взятке против мэра Феодосии, и активно освещал их в прессе.

Его работа на полуострове не осталась незамеченной. В коллекцию наград добавились медали «За безупречную службу» трёх степеней, «За отличие» и «За создание следственных органов в Крыму», а его имя попало на доску почёта ведомства.

Впрочем, не обошлось и без неоднозначных эпизодов. После возвращения в Пензу Архангельский инициировал первое в стране уголовное дело за уклонение от мобилизации. История получилась громкой, но в итоге расследование развалилось, что, по данным СМИ, привело к служебному взысканию.

Найти список громких дел, которые Владимир Архангельский лично раскрыл в Башкирии, пока сложно. Он возглавляет управление чуть больше года и выступает скорее как руководитель, курирующий самые резонансные расследования.

Самый громкий и трагичный кейс в его портфеле — дело о пропавших в Уфе подростках. Весной 2024 года двое мальчиков исчезли, а в июне 2025-го на берегу Белой нашли человеческие останки. Глава СКР Александр Бастрыкин держит расследование на личном контроле и регулярно требует от Архангельского доклады о ходе поисков и экспертиз.

Вторая важная сфера — коррупция. Под руководством Архангельского расследуются дела о взяточничестве в органах власти. Хотя конкретные фамилии чиновников пока не звучат так громко, как в его крымский период, работа идёт. Фактически каждый такой эпизод попадает под надзор федерального центра.

Кроме того, Архангельский занимается и локальными конфликтами. Например, в Стерлитамаке он получил поручение разобраться с нелегальным автосервисом мигрантов, на который жаловались местные жители. Бастрыкин и здесь потребовал отчёт о результатах проверки.