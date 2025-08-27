Главная » Новости
Глава СК взял под личный контроль дело о травмированном младенце в роддоме Уфы

Жительница Уфы обвинила персонал перинатального центра в тяжелых травмах новорожденного. Дело тянулось полтора года, пока им не заинтересовался лично глава СК.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании дела, где новорожденный получил тяжелые травмы в уфимском перинатальном центре. Это произошло после жалобы матери ребенка на бездействие местных следователей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В марте 2024 года в одном из роддомов Уфы новорожденный получил серьезные увечья. По словам матери, причиной стали врачебные ошибки. Из-за тяжелых осложнений ребенок провел долгое время в реанимации и спустя полтора года все еще нуждается в восстановительном лечении.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Однако мать ребенка, недовольная ходом расследования, обратилась напрямую к главе ведомства. Женщина опасается, что виновные в травмах ее сына могут уйти от ответственности.

27 августа Александр Бастрыкин отреагировал на обращение. Он потребовал от руководителя башкирского управления СК Владимира Архангельского предоставить детальный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

