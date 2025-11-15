0
Глава сельсовета в Башкирии получила премию от Путина, сменив на посту ушедшего на СВО мужа

Возглавляющая администрацию Мещегаровского сельсовета в Салаватском районе Ильнара Сафина, стала лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду ей в 2024 году вручил президент Владимир Путин.
На этот пост Ильнара Сафина заступила после того, как ее супруг Рустам, ранее занимавший эту должность, в 2022 году отправился в зону проведения СВО. Кандидатуру Сафиной поддержал местный совет депутатов. Ее муж, гвардии лейтенант Рустам Сафин, в настоящее время служит командиром противотанкового взвода в составе батальона имени Героя России Александра Доставалова. У семьи Сафиных трое детей.

Историю семьи упомянул Глава Башкирии в ходе «Прямой линии». Он поблагодарил супругов за их вклад и напомнил муниципальным служащим республики, что прием заявок для участия в премии «Служение» открыт до 21 ноября.

