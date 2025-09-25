Глава Минцифры Башкирии поставил точку в спорах о шпионаже через МАХ

Глава Минцифры Башкирии Геннадий Разумикин заявил, что мессенджер МАХ не шпионит за юзерами. По его словам, это технически невозможно на iOS и Android.

Слухи о «тотальной слежке» за пользователями в мессенджере Max оказались всего лишь интернет-страшилкой. Об этом заявил глава башкирского Минцифры Геннадий Разумикин. Чиновник подчеркнул, что ни одно приложение не способно устроить цифровой шпионаж за человеком.

Выступая на заседании Госсобрания, министр пояснил механику работы современного софта. Платформы вроде Android или Apple iOS просто не дают приложениям безграничных полномочий. Система выстроена так, чтобы максимально обезопасить личные данные владельца смартфона. По сути, любая программа получает ровно столько прав, сколько ей выдает сам пользователь.

Разумикин уверен, что большинство людей это прекрасно понимают. По его словам, приложения стандартно запрашивают доступ к контактам, камере или микрофону, но не могут копаться в телефоне без разрешения. Паника вокруг «шпионажа» не имеет под собой технической основы.

Создание такого приложения, как МАХ, было инициировано указом президента для появления национального мессенджера, отметил министр. Главная идея — хранить данные россиян внутри страны, что является основной претензией к зарубежным сервисам.

В качестве примера подобной экосистемы Разумикин привел китайский WeChat, который объединяет в себе всё: от общения до платежей и маркетплейса. По его мнению, создание такой многофункциональной платформы в России — это большой плюс для цифрового суверенитета.

Кроме того, министр раскрыл и неочевидное преимущество нового мессенджера. Оказывается, приложение МАХ стабильно функционирует даже во время временных блокировок мобильного интернета.