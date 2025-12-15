Глава Кировского района Уфы получил Почетную грамоту президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении главы администрации Кировского района Уфы Илвира Нурдавлятова. Чиновник удостоен Почетной грамоты президента РФ.

Согласно тексту документа, награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Нурдавлятов руководит районной администрацией с марта 2019 года.

До него эту должность занимал Динар Халилов, возглавлявший район с 2011 по 2019 год.

Кировский район расположен в центральной части столицы Башкирии, его администрация находится на улице Пушкина.

Это не первое поощрение руководителей муниципалитетов республики от главы государства за последнее время. Ранее почетной грамоты президента удостоился глава Салаватского района Марс Кашапов.

В ноябре 2025 года в Кремле наградили главу Иглинского района Гюзель Насырову. Ей вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за аналогичные заслуги — трудовые успехи и добросовестную работу. Церемония прошла в Екатерининском зале, награду передал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Глава Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев в ноябре 2025 года получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 72-летний спикер руководит региональным парламентом с 1999 года. Тем же указом главе администрации Чекмагушевского района Рекансу Ямалееву присвоено звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ».