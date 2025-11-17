Глава Госсобрания Башкирии получил одну из высших государственных наград РФ

Как следует из текста президентского указа, награда присуждена 72-летнему политику «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Константин Толкачев является бессменным руководителем республиканского парламента с 1999 года, сохранив свой пост при нескольких главах региона.
Новая награда дополнила внушительный список уже имеющихся у спикера знаков отличия. Ранее он был удостоен орденов Александра Невского, Почета и Дружбы, а также высшей награды Республики Башкортостан — ордена Салавата Юлаева. Наличие ордена Александра Невского, согласно статуту, является одним из условий для представления к ордену «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Несмотря на солидный стаж, Константин Толкачев продолжает активно участвовать в формировании законодательной повестки. В числе его недавних инициатив — предложение приравнять бойцовских собак к источникам повышенной опасности, а также поправки, разрешающие студентам физкультурных вузов тренировать детей. Кроме того, он публично высказывал свою экспертную позицию по резонансным темам, в частности, назвав идею введения «сухого закона» на праздники популистской.
Этим же указом главы государства были отмечены и другие представители Башкирии. Главе администрации Чекмагушевского района Рекансу Ямалееву присвоено звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Уфимские медики Асхат Каримов и Лев Чудновец удостоены званий «Заслуженный врач РФ».
Орден «За заслуги перед Отечеством» является одной из высших государственных наград в России. Награждение им производится последовательно, от низшей, IV степени, к высшей, I степени. Карьерный путь Константина Толкачева до прихода в политику был связан с системой МВД, где он дослужился до звания генерал-майора и возглавлял Уфимский юридический институт.