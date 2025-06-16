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Глава Башкирии высказался о трагедии с 8-кратным чемпионом мира по мотоспорту

©Николай Красников

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе высказался о трагической гибели прославленного мотогонщика Николая Красникова. Руководитель республики не скрывал эмоций, говоря о потере выдающегося спортсмена.

Сорокалетний чемпион погиб в ночь на 16 июня после столкновения на 69-м километре автодороги Р-240. Его «Лада Гранта» врезалась во встречные грузовики «Газель» и «Ситрак» в Кушнаренковском районе. Медики констатировали смерть на месте происшествия.

Хабиров подчеркнул уникальность спортивной судьбы Красникова. Мотогонщик собрал коллекцию из восьми золотых медалей в личном первенстве мира и двенадцати побед в командных баталиях на льду. Оптимизм и готовность к работе отличали этого человека, отметил глава региона.

Уроженец Шадринска стал символом башкирского мотоспорта. Несмотря на мировую славу, спортсмен посвящал время подготовке молодого поколения гонщиков в республике. Его наставничество помогало развивать ледовые мотогонки в регионе.

Министр спорта РБ Руслан Хабибов назвал Красникова гордостью башкирского спорта. Соболезнования продолжают поступать от коллег и учеников по всей стране. Следователи работают на месте аварии, выясняя детали трагедии.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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