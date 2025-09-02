Глава Башкирии усомнился в обвинениях против главы «Башспирта» Абдрахимова

Глава Башкирии публично встал на защиту арестованного гендиректора «Башспирта». Радий Хабиров считает, что Раиф Абдрахимов расплачивается за грехи предшественника.

Генеральный директор «Башспирта» Раиф Абдрахимов, возможно, скоро покинет СИЗО. Такую надежду ему дал лично глава Башкирии на оперативном совещании в правительстве, публично высказавшись о громком деле.

Радий Хабиров поставил под сомнение суть претензий к топ-менеджеру. По его мнению, нынешнее преследование — это эхо деятельности прошлой управленческой команды, которую он сам когда-то и разогнал.

Глава республики напомнил, что предыдущий руководитель Нугуманов своими действиями почти обанкротил компанию. Абдрахимовым же была проделана колоссальная работа по реанимации госактива.

Хабиров открыто заявил, что готов выступить с поручительством, чтобы Абдрахимова не держали под арестом как какого-то злодея. Он попросил совет директоров найти адвокатов и сообщить им о его готовности ходатайствовать.

Силовики же инкриминируют гендиректору превышение должностных полномочий. По их версии, он не расторг экономически невыгодные договоры аренды, заключённые ещё во времена Нугуманова, которого ранее уже осудили за ущерб предприятию.