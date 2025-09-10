0
8 часов
Новости

Глава Башкирии Радий Хабиров стал отличником физической культуры и спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев вручил Радию Хабирову знак «Отличник физкультуры и спорта». Стороны обсудили грядущую Спартакиаду в Уфе и строительство нового легкоатлетического манежа в Затоне.
Радий Хабиров
©пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров теперь официально отличник. По крайней мере, в физкультуре и спорте. Такую ведомственную награду ему вручил лично министр спорта России Михаил Дегтярев, о чем последний и сообщил в своем телеграм-канале.

Встреча прошла в Москве, где стороны обсудили ключевые спортивные проекты региона. По словам Дегтярева, вручение знака — это признание заслуг республики, которая удерживает лидирующие позиции по развитию спорта в стране.

Собеседники не обошли вниманием и прошлогодние успехи. Вспомнили, как Уфа в октябре принимала фестиваль «Россия — спортивная держава». Мероприятие прошло на высоком уровне, задав планку для будущих событий.

Теперь на горизонте новые вызовы. В декабре этого года Уфа готовится принять зимнюю Спартакиаду стран СНГ. Ожидается, что в столицу Башкирии съедутся более полутора тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сам Радий Хабиров пояснил, что на встрече поднимался важный вопрос строительства легкоатлетического манежа. Этот спортивный объект планируют возвести в уфимском микрорайоне Затон-Восточный. Правда, ленточку на открытии перережут не скоро — запуск намечен на 2028 год.

К слову, Башкирия действительно старается держать спортивную планку. По данным, опубликованным ранее в 2025 году, по итогам 2024-го в регионе систематически занимались спортом 62% жителей, а уровень обеспеченности спортивными объектами превысил 75%. Сам знак «Отличник физической культуры и спорта» является одной из старейших ведомственных наград Минспорта.

Похожие записи
0
06.09.2025
Экономика

Глава Башкирии сообщил о планах перехода на режим мобилизационной экономики

выступление Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о возможном переходе к мобилизационной экономике. Республику ждут экономные траты из-за санкций и недобора налогов.
0
02.09.2025
Новости

Глава Башкирии усомнился в обвинениях против главы «Башспирта» Абдрахимова

Радий Хабиров глава башкирии
Глава Башкирии публично встал на защиту арестованного гендиректора «Башспирта». Радий Хабиров считает, что Раиф Абдрахимов расплачивается за грехи предшественника.
0
25.08.2025
Политика

Ветеран СВО Оскар Ситдиков назначен помощником главы Башкирии

оскар ситдиков пожимает руку радию хабирову
Ветеран спецоперации из Белорецкого района Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкирии. 35-летний боец обошёл 44 тысячи конкурентов в кадровом конкурсе.
0
28.07.2025
Политика

«Безобразие!»: Хабиров устроил разнос главам районов Башкирии из-за садоводов

Радий Хабиров глава башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров жёстко раскритиковал глав муниципалитетов за плохую организацию торговых точек для садоводов. Он назвал ситуацию «безобразной историей» и дал чиновникам неделю на исправление
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.