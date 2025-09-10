Глава Башкирии Радий Хабиров стал отличником физической культуры и спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев вручил Радию Хабирову знак «Отличник физкультуры и спорта». Стороны обсудили грядущую Спартакиаду в Уфе и строительство нового легкоатлетического манежа в Затоне.

Глава Башкирии Радий Хабиров теперь официально отличник. По крайней мере, в физкультуре и спорте. Такую ведомственную награду ему вручил лично министр спорта России Михаил Дегтярев, о чем последний и сообщил в своем телеграм-канале.

Встреча прошла в Москве, где стороны обсудили ключевые спортивные проекты региона. По словам Дегтярева, вручение знака — это признание заслуг республики, которая удерживает лидирующие позиции по развитию спорта в стране.

Собеседники не обошли вниманием и прошлогодние успехи. Вспомнили, как Уфа в октябре принимала фестиваль «Россия — спортивная держава». Мероприятие прошло на высоком уровне, задав планку для будущих событий.

Теперь на горизонте новые вызовы. В декабре этого года Уфа готовится принять зимнюю Спартакиаду стран СНГ. Ожидается, что в столицу Башкирии съедутся более полутора тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сам Радий Хабиров пояснил, что на встрече поднимался важный вопрос строительства легкоатлетического манежа. Этот спортивный объект планируют возвести в уфимском микрорайоне Затон-Восточный. Правда, ленточку на открытии перережут не скоро — запуск намечен на 2028 год.

К слову, Башкирия действительно старается держать спортивную планку. По данным, опубликованным ранее в 2025 году, по итогам 2024-го в регионе систематически занимались спортом 62% жителей, а уровень обеспеченности спортивными объектами превысил 75%. Сам знак «Отличник физической культуры и спорта» является одной из старейших ведомственных наград Минспорта.