Глава Башкирии прокомментировал арест мэра Уфы Мавлиева

4 мая глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал уголовное преследование мэра Уфы Ратмира Мавлиева на оперативном совещании в Центре управления республикой. Руководитель региона обозначил свою позицию по вопросу управления столицей.

«Ратмир Рафилович очень много сделал для развития Уфы. Столица расцветала. Хорошая была работа. К сожалению, против него возбудили уголовное дело. Будем следить. Информацию будем получать в установленном порядке. Сейчас важно, чтобы все службы работали. Мою позицию вы знаете: до принятия процессуальных решений суда главой города является Мавлиев», — заявил Хабиров.

Мавлиева задержали 28 апреля 2026 года вместе с двумя заместителями — Рустамом Хазиевым и Агарагимом Кагиргаджиевым. По версии следствия, с ноября 2024 по декабрь 2025 года, подчинённые мэра по его указанию, систематически собирали деньги с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований. На счёт одного из городских фондов перечислили более 30 млн рублей. Часть суммы потратили на покупку автомобиля, который передали в муниципальную собственность.

Следствие вменяет мэру два особо тяжких эпизода: взятку в размере 10 млн рублей и организацию сбора ещё 31 млн рублей, на которые купили служебный Lexus. Помимо этого, по версии СКР, участники дела организовали незаконный вывод земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории одного из городских санаториев. В 2025 году Мавлиев потребовал от застройщика выкупить этот участок примерно за 13 млн рублей, пообещав покровительство.

30 апреля 2026 года исполняющим обязанности мэра назначили Сергея Кожевникова — с 2022 года он занимал пост первого заместителя сити-менеджера. Более 15 лет Кожевников проработал в ОАО «УМПО», пройдя путь от электромонтёра до начальника цеха. С 2015 по 2022 год он возглавлял администрацию Калининского района Уфы.

На заседании суда Мавлиев объявил о готовности сотрудничать со следствием и подчеркнул заинтересованность в объективном расследовании. При этом он отверг причастность к выводу земельного участка и заявил, что его подставила компания, похитившая земли у граждан. По оценке адвоката Вадима Багатурии, Мавлиеву и соучастникам по коррупционным статьям грозит от 8 до 15 лет колонии строгого режима, а также штраф, кратный сумме взятки.