Глава Башкирии приостановил строительство новых «Башкирских двориков»

Радий Хабиров сообщил, что в 2026 году новые площадки строить не будут. Финансирование перераспределят на восстановление объектов, сданных ранее.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве 19 января сообщил, что в 2026 году республика не благоустроит ни одного нового двора по программе «Башкирские дворики». Весь бюджет проекта власти направят на починку площадок, которые открыли в прошлые годы.

Почему заморозили программу

Власти решили взять паузу в расширении программы, чтобы привести в порядок уже сданные объекты. Радий Хабиров объяснил это тем, что за шесть лет реализации проекта многие элементы инфраструктуры износились, сломались или пришли в негодность. Бюджетные деньги в этом году потратят на замену покрытий, ремонт качелей и восстановление ограждений на старых адресах. Глава региона назвал это решение непростым, но единственно верным в условиях ограниченных ресурсов. Вернуться к благоустройству новых территорий планируют в 2027 году.

Подрядчиков проверят ревизоры

Хабиров поручил Контрольному управлению проверить качество работ во всех дворах, которые сдавали с 2019 года. Ревизоры должны выяснить причины поломок и разделить их на две категории: естественный износ и брак подрядчиков. Если выяснится, что строители схалтурили, их заставят переделывать работу или привлекут к ответственности. Там, где конструкции сломались от времени, ремонт оплатят из республиканской казны.

Что это значит для жителей

Если ваш двор стоял в очереди на благоустройство в 2026 году, работы переносятся минимум на год. Ждать технику и строителей стоит не раньше следующего сезона.

Если в вашем дворе уже прошел ремонт по программе «Башкирские дворики», но асфальт просел, а игровые формы сломались, в этом году дефекты должны устранить. Власти сфокусируются именно на таких проблемных точках.

Справка

Программа комплексного благоустройства «Башкирские дворики» работает в республике шесть лет. За это время строители сдали 1469 придомовых территорий, а общий объем финансирования превысил 6 млрд рублей. Главное условие участия в проекте — жители дома должны оплатить минимум 1% от стоимости работ. В предыдущие годы темпы строительства были высокими: например, в 2023 году сдали 206 площадок, а в 2025 году в план включили 98 адресов. Полная остановка приема новых заявок происходит впервые за историю проекта.